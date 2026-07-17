Paris Sportifs : Mbappé termine l’Angleterre, c’est 141 euros in the pocket

Dernier match officiel de cette Coupe du monde pour l'équipe de France, avec le match pour la troisième place face à l'Angleterre.

Depuis mardi soir, on sait que l’équipe de France ne disputera pas la finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été balayés par l’Espagne au terme d’une demi-finale à sens unique (0-2). La compétition n’est pas terminée pour autant pour les hommes de Didier Deschamps, qui n’ont pas quitté les Etats-Unis après leur défaite face à la Roja. Et pour cause, la France a encore un match à jouer lors de ce Mondial, la « petite finale » pour déterminer le troisième de la compétition. Battue par l’Argentine ce mercredi, la sélection anglaise sera donc l’adversaire des Bleus.

Un match que la France se doit de gagner pour bien terminer cette Coupe du monde longtemps enthousiasmante, mais qui laisse forcément un goût amer. Une dernière occasion de vous redonner le moral avec les vacances qui approchent, ou sont déjà commencées pour certains.

Un rendez-vous à Miami où la France est la grande favorite et cela peut vous permettre de réaliser un premier pari sportif sans aucun risque avec notre partenaire Winamax . En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.

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