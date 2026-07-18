Un célèbre argentin prêt à s’excuser auprès de la France

L’Argentine a l’occasion de remporter une quatrième Coupe du monde ce dimanche en cas de victoire face à l’Espagne. Omar da Fonseca attend cette finale avec impatience, tout en espérant assister à une rencontre disputée dans un bon état d’esprit.

La finale de la Coupe du monde se disputera ce dimanche et l’ équipe de France n’en sera pas. Les Bleus ont été éliminés en demi-finale par l’Espagne. La Roja défiera désormais l’Argentine, tenante du titre, pour tenter de décrocher le trophée. Les coéquipiers de Lamine Yamal ont toutefois de nombreuses raisons de se méfier de l’Albiceleste, dont le style de jeu continue de faire débat.

Si le talent de la sélection argentine est indéniable, son côté parfois provocateur et son goût pour le vice afin de parvenir à ses fins agacent toujours autant. Une tendance qu’Omar da Fonseca connaît parfaitement, même s’il se montre très critique envers certains comportements de ses compatriotes.

L'Argentine doit changer d'attitude ?

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, le consultant de beIN Sports a en effet déclaré : « L'aspect provocateur des joueurs argentins ? C'est culturel, mais je ne le supporte pas non plus. Pourtant, joueur, j'ai parfois moi-même été roublard. En Argentine, on essaye de l'embellir, de dire que cela va faire sortir l'adversaire du match. (...) Je ne glorifie jamais le jeu mesquin. J'ai entendu certains journalistes dire qu'il avait manqué ça aux Français, mais il faut éviter de mettre en avant cet aspect du football. »

Dans la suite de son entretien, le consultant phare de beIN Sports est également revenu sur la dernière finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Et il est presque forcé de s’excuser auprès des Français : « Il y a eu le résultat du match, des gestes inappropriés, des chants racistes. Mais je ne veux pas qu'on dise 'les' Argentins quand on en parle. Peut-on nuancer ? Je ne veux pas être taxé de raciste, cela me révolte. Je suis à la limite de devoir m'excuser, y compris auprès de proches, de comportements néfastes de quelques-uns. Cela devient toxique. »

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C'est dans ce contexte particulier que l'Argentine défiera donc l'Espagne ce dimanche. Une rencontre qui s'annonce plus serrée que jamais entre le dernier vainqueur du Mondial et de l'Euro...