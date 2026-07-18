Un célèbre argentin prêt à s’excuser auprès de la France

Un célèbre argentin prêt à s’excuser auprès de la France

Equipe de France18 juil. , 10:40
parHadrien Rivayrand
7
Ajouter comme source préférée sur Google
L’Argentine a l’occasion de remporter une quatrième Coupe du monde ce dimanche en cas de victoire face à l’Espagne. Omar da Fonseca attend cette finale avec impatience, tout en espérant assister à une rencontre disputée dans un bon état d’esprit.
La finale de la Coupe du monde se disputera ce dimanche et l’équipe de France n’en sera pas. Les Bleus ont été éliminés en demi-finale par l’Espagne. La Roja défiera désormais l’Argentine, tenante du titre, pour tenter de décrocher le trophée. Les coéquipiers de Lamine Yamal ont toutefois de nombreuses raisons de se méfier de l’Albiceleste, dont le style de jeu continue de faire débat.
Si le talent de la sélection argentine est indéniable, son côté parfois provocateur et son goût pour le vice afin de parvenir à ses fins agacent toujours autant. Une tendance qu’Omar da Fonseca connaît parfaitement, même s’il se montre très critique envers certains comportements de ses compatriotes.

L'Argentine doit changer d'attitude ? 

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, le consultant de beIN Sports a en effet déclaré : « L'aspect provocateur des joueurs argentins ? C'est culturel, mais je ne le supporte pas non plus. Pourtant, joueur, j'ai parfois moi-même été roublard. En Argentine, on essaye de l'embellir, de dire que cela va faire sortir l'adversaire du match. (...) Je ne glorifie jamais le jeu mesquin. J'ai entendu certains journalistes dire qu'il avait manqué ça aux Français, mais il faut éviter de mettre en avant cet aspect du football. »
Dans la suite de son entretien, le consultant phare de beIN Sports est également revenu sur la dernière finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Et il est presque forcé de s’excuser auprès des Français : « Il y a eu le résultat du match, des gestes inappropriés, des chants racistes. Mais je ne veux pas qu'on dise 'les' Argentins quand on en parle. Peut-on nuancer ? Je ne veux pas être taxé de raciste, cela me révolte. Je suis à la limite de devoir m'excuser, y compris auprès de proches, de comportements néfastes de quelques-uns. Cela devient toxique. »

Lire aussi

Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humilianteEnzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante
C'est dans ce contexte particulier que l'Argentine défiera donc l'Espagne ce dimanche. Une rencontre qui s'annonce plus serrée que jamais entre le dernier vainqueur du Mondial et de l'Euro...
Articles Recommandés
Kante Apres Morton Lol Reve Dune Pepite De Premier League
OL

Kanté après Morton, l’OL rêve d’une pépite de Premier League

Lom Reve Dun International Marocain Cest Confirme
OM

L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé

Un Chouchou Du Psg A 100 Me Va Claquer La Porte
PSG

Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Asse Cathro En Redemande Deux Recrues Arrivent
ASSE

ASSE : Cathro en redemande, deux recrues arrivent

Fil Info

18 juil. , 12:40
Kanté après Morton, l’OL rêve d’une pépite de Premier League
18 juil. , 12:20
L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé
18 juil. , 12:00
Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte
18 juil. , 11:30
ASSE : Cathro en redemande, deux recrues arrivent
18 juil. , 11:00
Longoria et Benatia ont ruiné l’OM, ce transfert le prouve
18 juil. , 10:20
Paris Sportifs : Mbappé termine l’Angleterre, c’est 141 euros in the pocket
18 juil. , 10:20
France-Angleterre : A quelle heure et quelles chaînes suivre la petite finale
18 juil. , 10:00
L'OL se donne 10 jours pour acheter Eyong
18 juil. , 9:40
Le PSG donne une promotion à Lucas Hernandez

Derniers commentaires

Un célèbre argentin prêt à s’excuser auprès de la France

Les italiens sont aussi truqueurs et Matterazi a bien trouvé la formule pour faire disjoncter Zizou … mais ils n’insultent pas en groupe ni en permanence comme ces argentins … heureusement, il y a aussi des Flaco Pastore ou des gaby Heinze pour contrebalancer … Ce groupe de gauchos est un groupe de merde avec un leader dégeulasse … 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé

Salut mes petits potes (à la compote 😛)On en est où des problèmes de justice du mafieu Corse Lorenzi

L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

Tu peux apprendre à écrire ?

Un célèbre argentin prêt à s’excuser auprès de la France

On en reparle dans 1 an , et peut-être moins, chez nous… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Super, on passe de "il va claquer la porte" en titre à "Willy Sagnol pense que", pas très sérieux ça...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading