Richard répare les bourdes de Longoria, l’OM court à la « catastrophe »

Richard répare les bourdes de Longoria, l’OM court à la « catastrophe »

OM18 juil. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le court stage en Cote d'Ivoire touche à sa fin, et l'OM va reprendre une préparation plus classique. Ce passage obligé en Afrique est jugé dérangeant par La Provence.
Stéphane Richard a sauvé le partenariat signé depuis 2023 avec la Cote d’Ivoire, et qui n’avait pas du tout fonctionné dans les premières années. Pablo Longoria avait en effet promis un match amical par an et une visite des joueurs olympiens dans le pays africain, sans que cela ne soit suivi d’acte. Grâce à sa bonne relation au pays des Eléphants, le nouveau président de l’OM a permis à ce contrat d’être prolongé, ce qui fait une entrée d’argent non négligeable pour le club provençal.
En contre-partie, la formation de Bruno Genesio se retrouve actuellement en pleine préparation à Yamoussoukro, se pliant au gouvernement ivoirien pour des visites culturelles, des actions caritatives, des activités ludiques et aussi bien évidemment des entrainements et un match de gala. La victoire 3-0 obtenue vendredi soir va aider l’OM à lancer sa préparation, mais les conséquences de ce stage ne seront pas anodines pour le reste de la saison selon La Provence.
Le média local donne la parole à Fabien Richard, préparateur physique, et laisse entendre que les moyens financiers ont primé sur la forme sportive dans ce stage. « Le décalage horaire, les températures différentes, le temps de vol, c’est une catastrophe. Il faut s’adapter, c’est du jonglage. On sait que les clubs sont de plus en plus soumis à ce genre de voyages, c’est aussi ce qui paie les salaires », a souligné ce préparateur physique.

Lire aussi

L'OM de Genesio débute par une large victoireL'OM de Genesio débute par une large victoire
Départ en vue à l'OM, Rabiot va bien rigolerDépart en vue à l'OM, Rabiot va bien rigoler
Un constat très sévère, sachant que les stages à l’étranger sont désormais monnaie courante, et que les températures actuelles en Cote d’Ivoire ne sont clairement pas pires qu’en France, surtout dans le Sud. Quand aux deux heures de décalage horaire, cela reste raisonnable pour des joueurs professionnels qui ont aussi pu travailler la cohésion pour découvrir un nouvel entraineur en la personne de Bruno Genesio, dans un cadre différent de la Commanderie.
Articles Recommandés
Enzo Fernandez Vire De Chelsea Apres Cette Video Humiliante
Premier League

Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante

Vente A 100 Me Incroyable Jackpot Pour Lol
OL

Vente à 100 ME, incroyable jackpot pour l’OL

Monaco Bluffe Avec Le Psg Nasser Al Khelaifi Sous Pression
PSG

Monaco bluffe avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi sous pression

Depart En Vue A Lom Rabiot Va Bien Rigoler
OM

Départ en vue à l'OM, Rabiot va bien rigoler

Fil Info

18 juil. , 9:00
Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante
18 juil. , 8:40
Vente à 100 ME, incroyable jackpot pour l’OL
18 juil. , 8:20
Monaco bluffe avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi sous pression
18 juil. , 8:00
Départ en vue à l'OM, Rabiot va bien rigoler
18 juil. , 00:01
L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant
17 juil. , 23:02
L'OM de Genesio débute par une large victoire
17 juil. , 22:40
Finale Argentine-Espagne, Trump va décider du report
17 juil. , 22:25
Officiel : Aubameyang quitte l’OM pour 1,5 ME
17 juil. , 22:10
Leeds veut le faire signer, il ne rêve que du PSG

Derniers commentaires

L'OM de Genesio débute par une large victoire

merci a toi!

PSG : Ibrahim Mbaye victime de ses proches, il accuse

Dommage on l'aimait bien ce petit jeune....

PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool

Dehors...cest un tracteur qui tire une citerne.....

Vente à 100 ME, incroyable jackpot pour l’OL

Pour 110ME il est a toi 🤣

Vente à 100 ME, incroyable jackpot pour l’OL

Celui-là au PSG , je l'aurais bien pris . Un des rare Brésilien qui fut au niveau CDM

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading