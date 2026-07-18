Richard répare les bourdes de Longoria, l’OM court à la « catastrophe »

Le court stage en Cote d'Ivoire touche à sa fin, et l'OM va reprendre une préparation plus classique. Ce passage obligé en Afrique est jugé dérangeant par La Provence.

Stéphane Richard a sauvé le partenariat signé depuis 2023 avec la Cote d’Ivoire, et qui n’avait pas du tout fonctionné dans les premières années. Pablo Longoria avait en effet promis un match amical par an et une visite des joueurs olympiens dans le pays africain, sans que cela ne soit suivi d’acte. Grâce à sa bonne relation au pays des Eléphants, le nouveau président de l’OM a permis à ce contrat d’être prolongé, ce qui fait une entrée d’argent non négligeable pour le club provençal.

En contre-partie, la formation de Bruno Genesio se retrouve actuellement en pleine préparation à Yamoussoukro, se pliant au gouvernement ivoirien pour des visites culturelles, des actions caritatives, des activités ludiques et aussi bien évidemment des entrainements et un match de gala. La victoire 3-0 obtenue vendredi soir va aider l’OM à lancer sa préparation, mais les conséquences de ce stage ne seront pas anodines pour le reste de la saison selon La Provence.

Le média local donne la parole à Fabien Richard, préparateur physique, et laisse entendre que les moyens financiers ont primé sur la forme sportive dans ce stage. « Le décalage horaire, les températures différentes, le temps de vol, c’est une catastrophe. Il faut s’adapter, c’est du jonglage. On sait que les clubs sont de plus en plus soumis à ce genre de voyages, c’est aussi ce qui paie les salaires », a souligné ce préparateur physique.

Un constat très sévère, sachant que les stages à l’étranger sont désormais monnaie courante, et que les températures actuelles en Cote d’Ivoire ne sont clairement pas pires qu’en France, surtout dans le Sud. Quand aux deux heures de décalage horaire, cela reste raisonnable pour des joueurs professionnels qui ont aussi pu travailler la cohésion pour découvrir un nouvel entraineur en la personne de Bruno Genesio, dans un cadre différent de la Commanderie.