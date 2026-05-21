Une vente à 60 ME et neuf recrues, Rennes démarre fort

Gros été en vue pour le Stade Rennais, qui veut donner à Franck Haise de bien figurer la saison prochaine en Coupe d'Europe.

La saison est terminée pour le Stade Rennais, mais ce n’est que ce vendredi qu’il saura dans quelle Coupe d’Europe il évoluera. A l’heure actuelle, le club breton est qualifié pour la Conférence League en raison de sa 6e place. Mais en cas de victoire de Lens en Coupe de France, il laissera cette place à Monaco pour récupérer l’Europa League, plus prestigieuse. L’attente ne devrait donc plus être trop longue, et cela jouera forcément sur le mercato rennais. Mais cela n’empêche pas non plus les « Rouge et Noir » de bouger déjà copieusement.

Une grosse vente va arriver avec celle déjà bouclée de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 65 millions d’euros. Et dans le sens contraire, cela s’annonce aussi très musclé. Pas moins de neuf arrivées sont attendues, et peut-être même plus en fonction des départs, résume Ouest-France ce jeudi.

Au poste de gardien, Brice Samba n’est pas certain de rester en cas de belle offre, et ce sont donc deux gardiens que Rennes envisage de recruter, sa doublure Silistrie n’ayant vraiment pas convaincu.

En défense, les pensionnaires du Roazhon Park veulent un arrière central, avec le départ de Jacquet et les performances mitigées de Rouault, et un latéral droit de métier pour concurrencer

Dans le coeur du jeu, trois milieux devraient partir avec James, Cissé et Fofana, car Franck Haise ne compte pas sur eux. Adrien Thomasson a déjà bouclé son arrivée, et si les départs se confirment, un autre milieux axial sera recruté.

Enfin devant, Rennes fera tout pour garder Lepaul, qui pour le moment veut rester, et compensera le départ d’Embolo, qui risque de craquer en cas de belle offre venue du Golfe. Des ailiers sont recherchés pour faire souffler Al-Tamari, et concurrencer Blas et Nordin, même si le marché à ce niveau est jugé comme onéreux. Une sacrée armada qui se dessine dans un mercato où Rennes ne fera pas n’importe quoi, mais compte bien être compétitif pour son retour en Europe.