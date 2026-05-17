Les qualifiés en Coupe d’Europe 2026-2027 pour la France

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Le niveau de moreira c'est pas dut à Fonseca tolisso qui n'es pr une fois pas blessé la moitié de la saison et qui plante plus que prévu La chatte a sulc, c'est pas dut à Fonseca Man U l'an passé avec Veretout et akouokou, a l'aller et au retour ? Saint Étienne ? Toulouse ? Ce soir ? Auxerre ou on finit à 5 défenseurs en ayant 2 buts d'avance et un GA identique a Lille AMN n'en parlons pas.. Et en plus de tt ça tu as un discours de perdant en disant à tes mecs, n'allez pas chercher la LDC, la LE c'est très bien... Tu peux retrouver la LDC, ds un moment vital, ou il faut les 40/60M de plus, plus la valorisation supp de tes joueurs, 20 à 30M de plus, mais non, pas besoin t'avais juste à gagner ou au moins faire un nul contre 2 équipes qui n'avaient rien à jouer et ça pouvait passer T'avais juste à dire à tes mecs que la saison a été longue mais c'est bientôt fini, menez de 3 buts a la pause, donnez tt pendant les 2 derniers matchs, mais non, on connaît son discours, et la peur ça se transmet, il a joué les 2 derniers matchs pr pas perdre, ce gars a les chocottes des grands rdv, il n'a jamais réussi à qualifier son équipe directement pr la LDC en ayant entraîné Lille, Milan puis Lyon, à un moment faut ouvrir les yeux