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Les qualifiés en Coupe d’Europe 2026-2027 pour la France

Coupe d'Europe17 mai , 23:12
parGuillaume Conte
10
A l’issue de la 34e journée, six des sept qualifiés pour la prochaine saison de Coupe d’Europe sont connus.
Ligue des Champions : PSG, Lens, Lille et OL (tour préliminaire)
Europa League : Marseille
Conférence League : Rennes
Pour la dernière place, tout dépendra du résultat de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. Si Nice l’emporte, le club azuréen, actuellement en barrage pour sauver sa peau en. Ligue 1, disputera l’Europa League. Si Lens gagne la Coupe de France, alors Rennes ira en Europa League et Monaco disputera la Conference League.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
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Derniers commentaires

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Mais bon.. à partir du moment ou Bruno Génésio était parti... c'est là qu'ont commençé les problèmes pour l'OL. Voilà pourquoi il faut apprendre de ses erreurs. C'est pour cela qu'il faut garder Paulo Fonseca.

L’OM en Europa League, ils sont heureux

Mdr

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

prendre une valise avant de partir en vacances, rien d'anormal après tout. c'est contre Toulouse qu'on se chie dessus, Lens était trop fort cette année. Sage est un entraîneur de premier plan. Fonseca est un bon entraineur même si je persiste à penser qu'il est meilleur quand il n'est pas au bord du terrain. Bravo les gônes, on est pas passé loin mais ça reste une très belle saison. des révélations et des belles surprises, un énorme Tolisso, une belle série et surtout un classement inespéré en début de saison. il faut bâtir l'avenir humblement et patiemment en se servant de ça.

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

Il a totalement raison. Il n'y avait plus rien.

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Le niveau de moreira c'est pas dut à Fonseca tolisso qui n'es pr une fois pas blessé la moitié de la saison et qui plante plus que prévu La chatte a sulc, c'est pas dut à Fonseca Man U l'an passé avec Veretout et akouokou, a l'aller et au retour ? Saint Étienne ? Toulouse ? Ce soir ? Auxerre ou on finit à 5 défenseurs en ayant 2 buts d'avance et un GA identique a Lille AMN n'en parlons pas.. Et en plus de tt ça tu as un discours de perdant en disant à tes mecs, n'allez pas chercher la LDC, la LE c'est très bien... Tu peux retrouver la LDC, ds un moment vital, ou il faut les 40/60M de plus, plus la valorisation supp de tes joueurs, 20 à 30M de plus, mais non, pas besoin t'avais juste à gagner ou au moins faire un nul contre 2 équipes qui n'avaient rien à jouer et ça pouvait passer T'avais juste à dire à tes mecs que la saison a été longue mais c'est bientôt fini, menez de 3 buts a la pause, donnez tt pendant les 2 derniers matchs, mais non, on connaît son discours, et la peur ça se transmet, il a joué les 2 derniers matchs pr pas perdre, ce gars a les chocottes des grands rdv, il n'a jamais réussi à qualifier son équipe directement pr la LDC en ayant entraîné Lille, Milan puis Lyon, à un moment faut ouvrir les yeux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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