Les qualifiés en Coupe d’Europe 2026-2027 pour la France

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Mais bon.. à partir du moment ou Bruno Génésio était parti... c'est là qu'ont commençé les problèmes pour l'OL. Voilà pourquoi il faut apprendre de ses erreurs. C'est pour cela qu'il faut garder Paulo Fonseca.
Mdr
prendre une valise avant de partir en vacances, rien d'anormal après tout. c'est contre Toulouse qu'on se chie dessus, Lens était trop fort cette année. Sage est un entraîneur de premier plan. Fonseca est un bon entraineur même si je persiste à penser qu'il est meilleur quand il n'est pas au bord du terrain. Bravo les gônes, on est pas passé loin mais ça reste une très belle saison. des révélations et des belles surprises, un énorme Tolisso, une belle série et surtout un classement inespéré en début de saison. il faut bâtir l'avenir humblement et patiemment en se servant de ça.
Il a totalement raison. Il n'y avait plus rien.
Le niveau de moreira c'est pas dut à Fonseca tolisso qui n'es pr une fois pas blessé la moitié de la saison et qui plante plus que prévu La chatte a sulc, c'est pas dut à Fonseca Man U l'an passé avec Veretout et akouokou, a l'aller et au retour ? Saint Étienne ? Toulouse ? Ce soir ? Auxerre ou on finit à 5 défenseurs en ayant 2 buts d'avance et un GA identique a Lille AMN n'en parlons pas.. Et en plus de tt ça tu as un discours de perdant en disant à tes mecs, n'allez pas chercher la LDC, la LE c'est très bien... Tu peux retrouver la LDC, ds un moment vital, ou il faut les 40/60M de plus, plus la valorisation supp de tes joueurs, 20 à 30M de plus, mais non, pas besoin t'avais juste à gagner ou au moins faire un nul contre 2 équipes qui n'avaient rien à jouer et ça pouvait passer T'avais juste à dire à tes mecs que la saison a été longue mais c'est bientôt fini, menez de 3 buts a la pause, donnez tt pendant les 2 derniers matchs, mais non, on connaît son discours, et la peur ça se transmet, il a joué les 2 derniers matchs pr pas perdre, ce gars a les chocottes des grands rdv, il n'a jamais réussi à qualifier son équipe directement pr la LDC en ayant entraîné Lille, Milan puis Lyon, à un moment faut ouvrir les yeux
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Un multiplex riche en émotions pour cette dernière journée 🤯 Un mot pour décrire cette soirée folle ?! ✍️