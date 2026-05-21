Alvarez au PSG, le discours musclé de Luis Campos

Aston Vila n'est encore assuré d'être déjà qualifié s'ils perdent à Man City et Liverpool gagne , ils sont cinquième voir règlement Uefa article 3-04 "Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League et/ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de ligue de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante ainsi créée dans la phase de ligue est remplie comme suit, dans l’ordre ci-après" "Places 3 et 4 : ces places reviendront aux associations dont les clubs ont réalisé la meilleure performance collective au cours de la saison précédente Ces deux associations obtiendront chacune une place automatique en phase de ligue (« European Performance Spot ») qualifiés directement pour la phase de ligue. pour le club le mieux classé dans son championnat national, derrière les clubs déjà qualifiés directement pour la phase de ligue." autrement dit: il est vrai que l'Angleterre a droit à cinq clubs en Ligue des Champions, ayant terminé la saison avec le meilleur coefficient UEFA annuel, mais cette cinquième place n'est attribuée qu'une fois toutes les autres pourvues ; si Aston Villa remporte la Ligue Europa et termine 5e de Premier League, le club occupera la place destinée au vainqueur de la deuxième compétition européenne et la 6e équipe de Premier League bénéficiera d'une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions).
Pourquoi pas? pour ne pas vendre ton ame au diable et perdre ton identité!! Tout simplement...
En quoi l'OL est un club stable ces 7/8 dernieres années stp??
DE plus, si il n'ya avait pas eu cette vindict populaire contre Genesio chez les supporters lyonnais, Aulas le gardait et lui proposait de renouveller ce contrat, c'était dans les tuyaux jusqua l'enfer vecu par genesio...
Leogets ah bon?? je pense que ta memoire te fait clairement defaut.... Genesio un Pur lyonnais né a Lyona vecu l'enfer a la fin de sa mission chez vous, il ne pouvait plus sortir en ville sans se fire insulter lui ou meme sa famille CF l'histoire avec sa fille en boite de nuit parexemple...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien