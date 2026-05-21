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Alvarez au PSG, le discours musclé de Luis Campos

PSG21 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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Luis Campos a décidé de prendre la parole à la surprise générale, rebondissant sur les rumeurs qui lient le PSG à Julian Alvarez, la star argentine de l'Atlético de Madrid.
Le PSG a su faire l’unanimité avec sa nouvelle politique. Et même quand les choix du mercato ne sont pas trop inspirés, comme cette saison avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, cela ne pèse pas sur un collectif parfaitement huilé et mené de main de maitre par Luis Enrique. Mais à la baguette du mercato, se trouve toujours un Luis Campos qui a du se réfréner l’été dernier, alors qu’il était habitué, avec Lille, Monaco ou le Paris SG au début de sa collaboration, à taper fort et en nombre.

L'amour du PSG avant l'argent pour Luis Campos

Mais le Paris SG a changé sa façon de faire, et le directeur sportif parisien tient à le faire savoir. Répondant à un follower qui lui demandait de faire un effort pour faire signer Julian Alvarez cet été, le dirigeant portugais a pris la parole dans un monologue sur X qui a surpris tout le monde. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite. Si tu mérites, tu seras très riche en amour et en argent », a lancé Luis Campos, très philosophe pour une simple question mercato, mais qui place tout de même ses arguments pour le prochain mercato.
De là à voir que Julian Alvarez fait un peu trop monter les enchères pour pouvoir signer à Paris, il y a une réelle possibilité tant le contact a été confirmé entre l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid et le champion d’Europe en titre. Le PSG compte bien le faire savoir, il met en avant d’autres arguments que la fiche de paye pour séduire les joueurs. Et même les plus grandes stars vont devoir s’adapter à cette nouvelle politique. Le temps où Paris explosait les propositions financières des autres clubs est révolu, et Luis Campos a tenu à bien le faire comprendre. A Julian Alvarez et aux autres.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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70342248663531
3
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4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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6
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7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
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18
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