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Photo AJA

Auxerre fait signer un défenseur convoité par l'OM

Auxerre21 mai , 11:13
parCorentin Facy
0
Joli coup de l’AJ Auxerre, qui a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son défenseur Mohamed Coulibaly jusqu’en juin 2029. Le colosse d’1m90 était notamment courtisé par l’OM et l’Atlético.
« Un 5e jeune joueur du Centre de formation signe son contrat professionnel en cette fin de saison ! Après Yvan Zaddy, Alvin Petit Dol, Elyes Saïdi et Lamfia Dioubaté, c’est au tour de Mohamed Coulibaly de franchir une nouvelle étape de sa jeune carrière, en paraphant un contrat professionnel jusqu’en juin 2029. Défenseur central d’1,90m à très fort potentiel, le fils de notre ancien capitaine Adama est né à Auxerre, a débuté le foot en U6 à l’AJA et n’a jamais connu d’autre club. C’est le premier joueur qui signe professionnel en ayant fait toutes ses gammes au club. Cette saison, il a disputé 10 matchs avec les U19 et 17 avec la N3. Ce premier contrat professionnel symbolise le travail déjà effectué par Mohamed, son humilité et la confiance que le club place en lui, ainsi que le formidable travail des éducateurs. Bravo Mohamed, l’ensemble du club est très fier de toi ! » a publié l’AJA, fraichement maintenu en Ligue 1, sur son site officiel.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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