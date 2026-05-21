Neymar blessé, panique au Brésil à un mois du Mondial

Convoqué par Carlo Ancelotti à la surprise générale pour disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Neymar inquiète les supporters de la Seleçao. La star de 34 ans a manqué le match face à San Lorenzo ce mercredi.

Neymar à la Coupe du monde , les supporters de la sélection brésilienne n’osaient même pas y croire. Les dernières semaines de la star auriverde sous les couleurs du FC Santos, avec une forme retrouvée et des blessures moins récurrentes, ont finalement convaincu Carlo Ancelotti de l’intégrer à sa liste définitive de 26 joueurs pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis. L’annonce a provoqué de nombreuses scènes de joie au Brésil, où l’ancien n°10 du PSG et du FC Barcelone est toujours adoré, et perçu comme le héros qui peut permettre à la Seleçao de créer l’exploit aux Amériques. Reste que selon ESPN, l’enthousiasme général est retombé d’un cran ces dernières heures.

En cause… de nouveaux problèmes physiques pour Neymar, lequel a été contraint de déclarer forfait pour le match de Copa Sudamericana face à San Lorenzo mercredi (2-2). La raison de son indisponibilité a de quoi inquiéter le staff de Carlo Ancelotti puisque le milieu offensif souffre d’un oedème au mollet droit. Le média indique que dans l’esprit de l’entraîneur italien, Neymar devait s’entraîner normalement et participer à 100% à tous les entraînements de l’équipe avant d’être titulaire en amical contre le Panama le 31 mai prochain.

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Une montée en puissance avant la Coupe du monde qui pourrait être retardée puisque le Brésilien devrait aussi manquer les matchs de Santos contre Grêmio et Deportivo Cuenca. Malgré tout, la Seleçao n’envisage pas -pour l’instant- de retirer Neymar de sa liste et espère que l’ancien Parisien pourra se rétablir au plus vite afin d’aider le Brésil lors de la Coupe du monde. L’histoire, pourtant si belle depuis l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti, démarre tout de même très mal à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde.