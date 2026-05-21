10 ME pour un homme de l’ombre, départ validé

Joueur très polyvalent qui plait à Paulo Fonseca, Abner a réalisé une saison correcte avec l'OL. Sa cote a augmenté, et une vente pour une somme rondelette ne déplairait pas aux dirigeants lyonnais.

Etant donnée l’économie du football français, rares sont les clubs de Ligue 1 en dehors du PSG qui peuvent se permettre de déclarer des joueurs invendables. L’OM va clairement faire le ménage après une saison décevante. De son côté, l’OL n’est pas déçu par les prestations de ses éléments, mais doit aller chercher de l’argent avec plusieurs ventes dites moyennes, ou un très gros départ. Celui de Tanner Tessmann est évoqué, et représente ce que l’OL aimerait réaliser, à savoir laisser filer un joueur pas forcément indispensable, pour un montant correct.

Le Brésil s'intéresse à Abner

C’est aussi le cas d’Abner Vinicius, arrière gauche qui a souvent secondé Nicolas Tagliafico, mais que Paulo Fonseca a également utilisé comme piston, notamment à droite, quand les pépins physiques amoindrissaient son équipe. Le Brésilien a plutôt répondu présent. Assez discret dans le jeu, il a tout de même réussi à marquer cinq buts et réaliser trois passes décisives, avec une utilisation correcte de 36 matchs. L’OL ne serait pas contre un départ d’un joueur arrivé en 2024 du Betis Séville pour 8 millions d’euros. Surtout que le Brésilien, qui n’a pas été retenu pour la Coupe du monde par Carlo Ancelotti, est désormais estimé à 10 ME.

La presse brésilienne s’est penchée sur son cas, car plusieurs clubs locaux se sont intéressés à sa venue. Mais le prix demandé par l’OL a calmé les prétendants, surtout que son absence à la Coupe du monde ne va pas aider à le mettre en valeur. Le Benfica garde un oeil sur lui, et à 25 ans, Abner Vinicius pourrait donc avoir du choix sur son futur club. Sous contrat jusqu’en 2029, le Brésilien sait que l’OL ne le poussera pas dehors, et Paulo Fonseca lui donnera sa chance s’il reste dans le Rhône. Un avenir assez indécis, mais à l’heure où Lyon va devoir vendre, la cote d’Abner sera suivie de près au mercato