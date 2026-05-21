L’OL a choisi ses quatre renforts de l'été

Toujours limité sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais a quand même prévu de recruter. Le club rhodanien, contraint de vendre pour rassurer la DNCG, a clairement défini les postes à renforcer cet été.

Nous avons besoin de vendre car il n’y a pas d’argent à investir », a avoué l’entraîneur Paulo Fonseca à nos confrères de L’Equipe, lesquels affirment que la direction devra récolter au moins 20 millions d’euros avant la fin du mois de juin. Un an plus tard, les supporters de l’Olympique Lyonnais risquent d’assister à un scénario similaire. L’hypothèse d’une qualification en Ligue des Champions via les tours préliminaires ne suffit pas pour améliorer la situation financière. «», a avoué l’entraîneur Paulo Fonseca à nos confrères de L’Equipe, lesquels affirment que la direction devra récolter au moins 20 millions d’euros avant la fin du mois de juin.

Les départs de joueurs majeurs sont donc pressentis. Et comme l’été dernier, lorsqu’elle avait repéré Dominik Greif, Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc, la cellule de recrutement devra faire des miracles. D’autant que l’Olympique Lyonnais attend quatre signatures dans les mois à venir.

L’insider Mohamed Toubache-Ter indique que le quatrième de Ligue 1 espère s’offrir en priorité un milieu récupérateur, un défenseur central, un attaquant ainsi qu’un ailier, ce poste qui a posé tant de problèmes à Paulo Fonseca cette saison. Le coach rhodanien a été confronté aux longues absences d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana, sans compter la blessure musculaire d’Afonso Moreira en début d’année civile.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avant-centre prêté par le Real Madrid Endrick a souvent évolué sur le côté droit, du moins lorsque le technicien ne modifiait pas son schéma tactique. Un ailier supplémentaire sera donc le bienvenu, sachant que la liste des vœux de l’Olympique Lyonnais peut très bien s’allonger en fonction des départs. Rappelons que seuls Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Corentin Tolisso, et un des deux ailiers gauches, à savoir Malick Fofana ou Afonso Moreira, sont considérés comme des intouchables.