OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

Murmuré depuis quelques semaines, l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OL pourrait se concrétiser. Un investissement en France est suggéré, à l'heure où l'OM cherche aussi à vendre des parts.

Ce n’est pas officiellement le cas de l’OM , qui cherche de nouveaux investisseurs minoritaires aux yeux de Frank McCourt, mais l’OL est bien en vente. Le gestionnaire qui a récupéré le club des mains de John Textor est chargé de tout faire pour rembourser les créanciers, et la vente reste le meilleur moyen de récupérer l’investissement consenti principalement par le fonds américain Ares Management. Encore faut-il trouver un acheteur capable de récupérer un club endetté, même si la situation financière cesse au moins de se dégrader.

La tactique de l'Arabie Saoudite pour la multi-propriété

Evoquée à demi-mots ces dernières semaines, la possibilité de voir l’Arabie Saoudite se placer pour récupérer l’OL, ou bien prendre des parts dans l’OM, prend de l’ampleur depuis quelques jours. En effet, The Chronicle annonce que le PIF, le fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite, est prêt à céder 25 % de ses parts du club anglais à de nouveaux actionnaires. Une société américaine est en pole position. Un signal vu comme un désintéressement du Royaume du Golfe envers un club où il a beaucoup investi, à l’heure où l’expansion par le sport n’est plus aussi prioritaire. Résultat, dans un club comme Newcastle où la famille Reuben détient toujours 15 % des parts, voir l’Arabie Saoudite vendre 25 % du club ne leur laisserait plus que 60 %.

Une nouvelle donne qui a du sens en Arabie saoudite, puisque le journal anglais souligne que le but du PIF n’est pas de partir du football européen, mais bien de créer un groupement de clubs en multi-propriété. Une recherche qui pourrait bien concerner la France, où les deux « Olympiques » sont, à des degrés différents, à la recherche d’investisseurs. Si l’UEFA suit de près tout ce qui est lié à la multi-propriété, la possibilité d’être investisseur principal mais non majoritaire réglerait le problème de façon détournée. Surtout que l'instance européenne envisage d'assouplir ses règles en la matière.

Selon des sources saoudiennes, ces nouveaux développements à Newcastle confirment en tout cas le changement de stratégie du PIF, qui veut mettre ce modèle de multi-propriété en place en Europe prochainement. Et la France a de grandes chances de faire partie de la stratégie.