10 millions d'euros envolés, Rennes s'énerve

L'hiver dernier, le Stade Rennais a prêté Seko Fofana au FC Porto. L'Ivoirien était en échec en Bretagne mais il revit chez le champion du Portugal. Ce dernier souhaite l'acquérir définitivement mais le prix offert déçoit Rennes.

Il symbolise à lui seul l'échec d'Habib Beye au Stade Rennais . Brillant à Lens par le passé, Seko Fofana ne s'est jamais épanoui en Bretagne. Recruté en janvier 2025, il a plus marqué les esprits par son salaire XXL (400 000 euros par mois) que par ses performances. Surtout, sa relation avec l'actuel entraîneur de l'OM était très mauvaise. La rupture était consommée depuis la mise à l'écart du joueur avant le déplacement à Toulouse fin octobre. Fofana a quitté Rennes au dernier mercato hivernal, prenant la direction de Porto sous forme de prêt.

Fofana s'éclate, Rennes réclame son dû

Dans une équipe qui tournait bien, Seko Fofana n'a pas été inutile. Souvent remplaçant à Porto, l'Ivoirien a joué le rôle de joker de luxe avec trois buts inscrits. Il a contribué à sa manière au titre de champion du Portugal de son club, marquant un but capital dans le choc contre le Sporting. L'ancien lensois se plaît bien dans l'équipe entraînée par Francesco Farioli et cela change son avenir. Il veut poursuivre la collaboration avec les Dragons la saison prochaine et cette envie est réciproque selon le média local Mais Futebol.

Reste à convaincre le Stade Rennais et cela ne sera pas aisé. Nos confrères portugais affirment que les deux clubs ont une vision radicalement différente sur le plan financier. Les Bretons réclament une somme proche des 20 millions d'euros investis sur Fofana en 2025. Porto ne donne que 8 à 9 millions d'euros maximum. Déjà qualifiée en Ligue des champions, la formation lusitanienne devra faire un effort sérieux pour débloquer le dossier. Aucune option d'achat n'avait été négociée pour le joueur sous contrat à Rennes jusqu'en 2029.