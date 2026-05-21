OM : Pavard victime d'une tentative de cambriolage à Marseille

L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

Aston Vila n'est encore assuré d'être déjà qualifié s'ils perdent à Man City et Liverpool gagne , ils sont cinquième voir règlement Uefa article 3-04 "Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League et/ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de ligue de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante ainsi créée dans la phase de ligue est remplie comme suit, dans l’ordre ci-après" "Places 3 et 4 : ces places reviendront aux associations dont les clubs ont réalisé la meilleure performance collective au cours de la saison précédente Ces deux associations obtiendront chacune une place automatique en phase de ligue (« European Performance Spot ») qualifiés directement pour la phase de ligue. pour le club le mieux classé dans son championnat national, derrière les clubs déjà qualifiés directement pour la phase de ligue." autrement dit: il est vrai que l'Angleterre a droit à cinq clubs en Ligue des Champions, ayant terminé la saison avec le meilleur coefficient UEFA annuel, mais cette cinquième place n'est attribuée qu'une fois toutes les autres pourvues ; si Aston Villa remporte la Ligue Europa et termine 5e de Premier League, le club occupera la place destinée au vainqueur de la deuxième compétition européenne et la 6e équipe de Premier League bénéficiera d'une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions).