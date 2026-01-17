Une recrue pour viser le podium, Rennes est chaud

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,
Un club qui j’espère descendra en ligue 2!
Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)
PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.
En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Sebastian Szymanski au #StadeRennais, c’est avancé ! Le #SRFC a accéléré sur ce dossier dont les contours avaient déjà été définis. Le Polonais, qui ne jouera pas dimanche avec Fenerbahçe, serait déjà ok. Discussions à finaliser entre clubs #mercato ⬇️ ouest-france.fr/sport/football…