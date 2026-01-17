Une recrue pour viser le podium, Rennes est chaud

Rennes s'approche de sa première recrue de l'hiver avec des discussions très avancées avec Fenerbahçe pour enfin boucler l'arrivée de Sebastian Szymanski.

Equipe en forme de la Ligue 1 avec une série de huit victoires sur les neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, le Stade Rennais voit sa réussite se retourner contre lui. Plusieurs de ses joueurs sont très suivis au mercato , et le club breton a fait savoir par le biais de son président Arnaud Pouille qu’il comptait bien résister aux assauts. Du moins pour cet hiver. C’est dans l’autre sens que les « Rouge et Noir » envisagent de voir du mouvement, avec au moins un renfort ciblé.

Szymanski, le joueur qu'il manque au Stade Rennais

Devant la baisse de régime de Ludovic Blas et la mise au placard de Seko Fofana, Rennes souhaite trouver un meneur de jeu. Le nom est déjà connu, il s’agit de Sebastian Szymanski, qui a perdu du temps de jeu à Fenerbahçe depuis le changement d’entraineur. Le Polonais est déjà d’accord avec le pensionnaire du Roazhon Park et il reste désormais aux deux clubs à trouver un terrain d’entente.

La formation d’Istanbul réclame 10 ME pour laisser filer Sebastian Szymanski. Selon Ouest-France, le club breton s’en approche au maximum, proposant 10 ME mais avec des bonus inclus. Les deux clubs échangent beaucoup, ce qui laisse à penser que l’accord pourrait être trouvé d’ici la fin du week-end. Une arrivée jugée vitale par Habib Beye pour animer le jeu de son équipe, et permettre au Stade Rennais d’avoir de grosses ambitions pour la deuxième partie de saison.

Actuellement 6e de Ligue 1 et futur adversaire de l’OM en 1/8e de finale de la Coupe de France, Rennes n’est, en championnat, qu’à deux points de Marseille, le troisième. De quoi donner des idées aux dirigeants rennais.