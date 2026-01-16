2026-2027 sera dramatique, le Rennes de Pinault lance l’alerte

Le football français n'a toujours pas trouvé la solution pour rémunérer ses clubs avec les droits TV sur le long terme. Au Stade Rennais, on se prépare au pire pour très bientôt.

Comme partout en Europe, les clubs français ont changé de mains pour être désormais les propriétés des milliardaires, des fonds d’investissements, voire des états entiers. A Rennes , François Pinault reste le grand boss du club et le fait qu’il possède l’une des plus grosses fortunes mondiales aide forcément à traverser les périodes difficiles sur le plan financier.

Les droits TV sur le point de disparaitre ?

Mais le football français a tout de même pris de plein fouet la crise des droits TV, et le passage à Ligue 1+ va avoir des conséquences assez terribles. Cette année, les clubs sont invités à se serrer la ceinture, mais BeIN Sports continue de payer sa part avec près de 80 millions d’euros par an pour diffuser l’affiche du samedi. Ce ne sera plus le cas la saison prochaine. Si pour le consommateur, tout sera sur une seule chaine, ce qui pourra faciliter les abonnements, pour les clubs, cela va être très compliqué.

Président du Stade Rennais, et en lien avec le propriétaire François Pinault par l’intermédiaire de Guillaume Cerutti, le président du conseil de surveillance, Arnaud Pouille a prévenu tout le monde que la saison 2026-2027 n’allait pas être drôle sur le plan financier. A Rennes comme partout ailleurs, sauf peut-être au PSG qui n’est pas vraiment dépendant de telles rentrées d’argent.

« Baisser encore la masse salariale ? Oui, je le pense. La saison 2026-2027 sera l’une des pires pour l’économie du foot français, notamment au niveau des droits TV. Cela dépendra aussi forcément d’une qualification européenne, mais il faudra être très agile et agir rapidement. Il y aura sûrement encore des efforts à faire pour coller à la feuille de route. Il faut déjà avoir conscience des circonstances macro-économiques. Le Stade Rennais ne vit pas sur une autre planète que celle du foot français et des clubs. On a commencé à réduire le groupe, baisser la masse salariale, et on va continuer dans ce sens pour devenir encore plus efficient », a souligné Arnaud Pouille dans un entretien à Ouest-France.

Un constat implacable alors que les droits TV ne devraient pas rapporter grand chose la saison prochaine, si le nombre d’abonnés à Ligue 1+ ne double pas dans les prochains mois.