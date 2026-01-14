ICONSPORT_280245_0223

Rennes tente un gros coup mercato à Strasbourg

Rennes14 janv. , 16:30
parCorentin Facy
Intéressé par Sebastian Szymanski, le Stade Rennais veut recruter un milieu offensif cet hiver. Le premier choix du club breton n’était pas le Polonais de Fenerbahçe mais bien un joueur de Ligue 1.
Habib Beye a rapidement défini la priorité du mercato hivernal au Stade Rennais : le recrutement d’un milieu offensif. Le club breton ne souhaite pas vendre Ludovic Blas, qui a notamment suscité un intérêt du FC Nantes. Néanmoins, les dirigeants rennais estiment qu’un joueur de plus dans ce secteur de jeu ne serait pas de trop. Sebastian Szymanski a donc été ciblé puisque le Polonais ne joue quasiment plus avec Fenerbahçe depuis le départ de José Mourinho.
Les discussions avancent et pourraient aboutir à un accord pour la venue de Szymanski d’ici la fin du mois de janvier. La priorité à ce poste n’était toutefois pas le Polonais puisque But nous apprend que le choix n°1 du directeur sportif Loïc Désiré était un joueur de Ligue 1. En effet, la direction du Stade Rennais a pris la température pour voir s’il était possible d’attirer Sebastian Nanasi. Loïc Désiré connaît bien le joueur puisque c’est lui qui l’a fait venir en France lorsqu’il était aux commandes du recrutement de Strasbourg.

Rennes a tenté de faire venir Sebastian Nanasi

Nettement moins utilisé que la saison dernière, l’international suédois de 23 ans aurait pu se relancer au Stade Rennais. Mais le changement d’entraîneur avec le départ de Liam Rosenior et l’arrivée de Gary O’Neil a changé la donne. Hors de question pour le nouvel entraîneur de Strasbourg de se séparer d’un joueur si talentueux avant même de l’avoir vu à l’oeuvre à l’entraînement et en match.

Malgré un réel intérêt du Stade Rennais, Sebastian Nanasi a donc de fortes chances de rester en Alsace au moins jusqu’à la fin de la saison. Une décision définitive le concernant sera prise en juin prochain et Rennes pourrait de nouveau tenter sa chance si Nanasi ne joue pas davantage dans les prochains mois. C’est en tout cas un joli coup que les Bretons auraient pu réaliser avec le Suédois, auteur de 9 buts et 5 passes décisives la saison dernière au Racing Club de Strasbourg.
Derniers commentaires

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

de la meme maniere je ne peux pas predire que ton mec te quittera, mais je peux dire que tu es une pive et que tu ne vaux rien

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

Hors sujet, j'annonce pas l'avenir, je parle des capacités des joueurs. tu saisis la difference ?

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

tu dois me confondre, je n'ai jamais annoncé de telles choses, je ne parie pas. Je connais trop le foot, donc je peux te parler des joueurs mais pas des résultats

L'OL ne le fait pas jouer, il demande à partir

Aurait il fait moins bien que Satriano ?

L'OM se frotte à l'Arabie Saoudite en plein mercato

Sachant que medina est le plus souvent dans l'axe et que garcia est une buse..

