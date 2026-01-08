ICONSPORT_281216_0280

Une promotion et un départ, ça bouge à Rennes

Rennes08 janv. , 18:40
parGuillaume Conte
0
Il y a un peu de mouvement à Rennes en ce début de mercato, avec la promotion d'un gardien. L'expérimenté Gauthier Gallon va en faire les frais.
En toute discrétion, le Stade Rennais avance dans son mercato. Si des éléments sont recherchés à plusieurs postes, c’est au niveau des gardiens de but que cela remue. Le club breton a annoncé la prolongation de contrat de son jeune gardien, Mathys Silistrie. Et avec ce nouvel engagement, le portier de 20 ans s’est fait promouvoir au rang de gardien numéro 2 dans la hiérarchie cette saison. Il avait d'ailleurs disputé le match de Coupe de France en décembre, contre Les Sables.

Gallon poussé dehors, direction la Belgique

Une décision qui pousse vers la sortie Gauthier Gallon, qui occupait jusqu’au début de saison ce poste derrière Brice Samba. A 32 ans, le gardien n’entend pas forcément rester à Rennes comme numéro 3 et il espère bien rejoindre rapidement un nouveau club. Selon Le Parisien, il est en contact avec Dender, dernier du championnat belge, qui espère se sauver en faisant un mercato plus convaincant.
Le Stade Rennais ne sera pas regardant, et acceptera de laisser partir l’ancien troyen sans indemnité de transfert si tout le monde y trouve son compte. Gallon était sous contrat avec les « Rouge et Noir » jusqu’en juin 2027 tout de même. L’ancienne doublure de Steve Mandanda va donc prendre son envol loin de la Bretagne, même s’il reste encore quelques détails à finaliser pour son arrivée en Belgique.
De son côté, le Stade Rennais a de quoi voir venir avec ses gardiens, car derrière Brice Samba et Mathys Silistrie, se trouvent les espoirs Kilian Belazzoug et Ayoub Akabou, deux gardiens qui n’ont pas encore 20 ans.

0
