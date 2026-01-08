Une promotion et un départ, ça bouge à Rennes

je n'ai regardé que le dernier quart d'heure, je pense avoir bien fait. Que le meilleur gagne.
Ramos jamais faut le vendre c'est le Dieu des super sub
Bé d'après les stats ces 17 tirs chacun et 6 tirs cadrés de chaque côté... donc dire que ce sont leurs 2d occaz...
le sens du timing mon ami
Doué tres décevant....il plombe le match. L'arbitre nous a tué et le scénario était annoncé pour maintenir le suspens et vendre la ligue . On aurait dû gagner aisément avec un arbitrage normal.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
𝗠𝗮𝘁𝗵𝘆𝘀 𝗦𝗶𝗹𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 🔴⚫️ ✍️ Rouge et Noir depuis 2018, promu doublure de Brice Samba, Mathys Silistrie a paraphé un nouveau contrat. Le gardien de 20 ans est désormais engagé jusqu’en 2029 sous la bannière de la capitale bretonne. #Silistrie2029