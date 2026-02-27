Exténué, le PSG demande un premier report

Le Paris Saint-Germain arrive dans un moment très important de sa saison. Une double confrontation contre Chelsea l'attend en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous crucial qui arrive mal pour une équipe parisienne très fatiguée. C'est pourquoi le champion d'Europe 2025 demande à la LFP le report du match contre Nantes, lequel est situé entre les deux matchs contre Chelsea.

« Concernant la rencontre Paris Saint-Germain / FC Nantes, afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du Conseil d’Administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais », écrit la Ligue dans un communiqué. Avec l'accord de Nantes en poche, le PSG devrait logiquement être entendu.