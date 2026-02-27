Antoine Kombouaré

PFC : Son chouchou s’emballe, Kombouaré le recadre

Paris FC27 févr. , 22:40
parEric Bethsy
0
Déjà passé sous les ordres d’Antoine Kombouaré à Nantes, Moses Simon n’est pas mécontent de le retrouver au Paris FC. Mais l’ailier nigérian a reçu un avertissement en public ce vendredi.
Qui dit changement d’entraîneur dit souvent nouvelle hiérarchie. Le scénario pourrait se répéter au Paris FC où Antoine Kombouaré vient d’être nommé. En pleine préparation de son premier match face à l’OGC Nice dimanche, le successeur de Stéphane Gilli a confirmé qu’il s’appuierait sur sa propre perception.
« On vient juste d'arriver et dans ces circonstances, on voit souvent des joueurs remobilisés, a constaté le Kanak en conférence de presse. Les cartes sont automatiquement redistribuées. On a pu faire des mises en place tactiques mais il faut retrouver sur la durée de la joie de vivre, redonner de la confiance aux joueurs. La dynamique doit s'inverser. On est là pour les rassurer, les encourager. Mais je veux voir dès dimanche une réaction sur le terrain. »
Le sursaut d’orgueil doit notamment venir de Moses Simon. Recruté pour 7 millions d’euros l’été dernier, l’ailier arrivé en provenance de Nantes ne justifie pas l’investissement du promu. L’international nigérian ne fait plus les mêmes différences sur son couloir gauche et ne débute pas systématiquement les rencontres. La nomination de son ancien entraîneur chez les Canaris lui a donc redonné le sourire. Du moins jusqu’à l’avertissement d’Antoine Kombouaré.

Pas de cadeaux pour Simon

« Je sais qu'il est content que je sois là. Mais il sait aussi que j'attends plus de lui, que le problème vient de lui et qu'il doit redevenir le joueur qu'il est. Pas qu'il était comme j'entends souvent parce que c'est un grand joueur. J'attends une réaction, d'homme avant tout mais je ne lui ferai pas de cadeaux. Jamais », a insisté le nouveau coach du Paris FC, toujours aussi autoritaire dans son discours.
M. Simon

M. Simon

NigeriaNigéria Âge 30 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
guardiola deprime man city redoute une nouvelle crise guardiola 17 396627
Liga

Haaland partant, Guardiola réalise le rêve du Barça

ICONSPORT_360374_0003
PSG

Exténué, le PSG demande un premier report

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

ICONSPORT_360539_0234
Ligue 1

L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg

Fil Info

27 févr. , 23:30
Haaland partant, Guardiola réalise le rêve du Barça
27 févr. , 22:52
Exténué, le PSG demande un premier report
27 févr. , 22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée
27 févr. , 22:41
L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg
27 févr. , 22:00
Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre
27 févr. , 21:53
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 21:30
Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM
27 févr. , 21:00
OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

Derniers commentaires

Exténué, le PSG demande un premier report

nan il a pas besoin de les enterrer. tout le monde est acheté par le Qatar. Labrune Sarko Infantino etc. pourquoi se cacher. il s en sort toujours

Exténué, le PSG demande un premier report

surement pas des valises enterrées !!!

Exténué, le PSG demande un premier report

combien ca va couter a tonton Nasser encore tt ça. pffff

Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

ouais pas evident.... que faire. pffff. quel mal de crane pour LH. rentrer un joueur a 100M pfff ca craint tt ca

L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg

Mais oui on le sait que tt le monde est contre Paris Pauvre enfant, toujours la victime, ils sont pas gentils avec toi à la recre les autres garçons? 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading