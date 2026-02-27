PFC : Son chouchou s’emballe, Kombouaré le recadre

Déjà passé sous les ordres d’Antoine Kombouaré à Nantes, Moses Simon n’est pas mécontent de le retrouver au Paris FC. Mais l’ailier nigérian a reçu un avertissement en public ce vendredi.

Qui dit changement d’entraîneur dit souvent nouvelle hiérarchie. Le scénario pourrait se répéter au Paris FC où Antoine Kombouaré vient d’être nommé. En pleine préparation de son premier match face à l’OGC Nice dimanche, le successeur de Stéphane Gilli a confirmé qu’il s’appuierait sur sa propre perception.

« On vient juste d'arriver et dans ces circonstances, on voit souvent des joueurs remobilisés, a constaté le Kanak en conférence de presse. Les cartes sont automatiquement redistribuées. On a pu faire des mises en place tactiques mais il faut retrouver sur la durée de la joie de vivre, redonner de la confiance aux joueurs. La dynamique doit s'inverser. On est là pour les rassurer, les encourager. Mais je veux voir dès dimanche une réaction sur le terrain. »

Le sursaut d’orgueil doit notamment venir de Moses Simon. Recruté pour 7 millions d’euros l’été dernier, l’ailier arrivé en provenance de Nantes ne justifie pas l’investissement du promu. L’international nigérian ne fait plus les mêmes différences sur son couloir gauche et ne débute pas systématiquement les rencontres. La nomination de son ancien entraîneur chez les Canaris lui a donc redonné le sourire. Du moins jusqu’à l’avertissement d’Antoine Kombouaré.

Pas de cadeaux pour Simon

« Je sais qu'il est content que je sois là. Mais il sait aussi que j'attends plus de lui, que le problème vient de lui et qu'il doit redevenir le joueur qu'il est. Pas qu'il était comme j'entends souvent parce que c'est un grand joueur. J'attends une réaction, d'homme avant tout mais je ne lui ferai pas de cadeaux. Jamais », a insisté le nouveau coach du Paris FC, toujours aussi autoritaire dans son discours.