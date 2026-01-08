ICONSPORT_280552_0016

Rennes et Nantes négocient en express le transfert de Blas

Rennes08 janv. , 13:20
parCorentin Facy
Ludovic Blas est le grand perdant de la bonne dynamique de Rennes puisque le milieu offensif de 28 ans a perdu sa place de titulaire. Nantes adorerait le relancer cet hiver mais les Rouge et Noir ont mis fin aux discussions.
Titulaire en début de saison, Ludovic Blas a perdu sa place au fil des semaines dans le onze de départ d’Habib Beye. Rennes a gagné huit de ses neuf derniers matchs et une ossature se dégage à présent sans l’ex-meneur de jeu du FC Nantes. Blas continue à entrer régulièrement en jeu mais pour Beye, il fait désormais office de joker. Un nouveau statut qui ne ravit pas le principal intéressé, qui aimerait avoir davantage de temps de jeu.
Une situation délicate pour Ludovic Blas qui a donné des idées à son ancien club, à savoir Nantes. Personne ne l’avait vu venir, mais Ahmed Kantari et Waldemar Kita ont secrètement tenté de faire revenir le joueur né à Colombes selon les informations publiées sur X par Mohamed Toubache-Ter. « Il y a un mois, Nantes a tenté d’attirer Ludovic Blas. Nantes s’est vu répondre ‘pas vendeur’. Dossier refermé direct » a publié notre confrère.

Rennes ferme catégoriquement la porte à Nantes

Une information étonnante à plus d’un titre puisqu’il était difficile de pronostiquer que Nantes allait tenter de récupérer Ludovic Blas, malgré sa trahison de passer des Canaris à Rennes en 2023. Il était tout aussi difficile de prévoir que le Stade Rennais fermerait catégoriquement et si rapidement la porte à un départ de son meneur de jeu. Et pour cause, Blas est cité depuis le début du mercato comme un joueur que Rennes ne retiendra pas en cas d’offre, au même titre que Seko Fofana.

L’accord financier était peut-être tout simplement impossible entre les deux clubs alors que les Canaris cherchent surtout à se renforcer à moindre coût cet hiver. L’insider nous apprend par ailleurs que Andrei Girotto, ancienne valeur sûre de Nantes au milieu de terrain ou en défense, a « exprimé son envie de revenir » il y a déjà un an. Reste à voir si cet intérêt trouvera une réciprocité chez les dirigeants nantais lors de ce mercato hivernal alors que Kantari est toujours à la recherche d’un renfort en défense centrale.
Loading