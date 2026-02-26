L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
Ouf, pas dette au proprietaire donc !
Mais puisqu'on vous dit que Pablo a equilibré les comptes !!! Ecoutez un peu les experts de chez nous sur le site . M'ENFIN !!!! "Corrupcion!"
Il a raté son peno contre le Pana de Lafont, le pauvre.
Une finale franco-française, ça aurait de la gueule. Avec l'assurance d'avoir le premier club français à remporter la C3. Mais bon, c'est un rêve.
La derniére fois qu'on avait rencontré un club français en phase éliminatoire, c'était les girondins en LDC, et c'était en quart. Pour une victoire et notre première demie de LDC. Espérons que l'histoire se répète si on affronte le LOSC.
Loading