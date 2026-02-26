L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

24e journée de Ligue 1 :

Vendredi 27 février

20h45 : Strasbourg - RC Lens (sur Ligue 1+)

Samedi 28 février

17h00 : Stade Rennais - Toulouse FC (sur beIN Sports 1)

19h00 : Monaco - SCO Angers (sur Ligue 1+)

21h05 : Le Havre AC - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

Dimanche 1er mars

15h00 : Paris FC - OGC Nice (sur Ligue 1+)

17h15 : FC Lorient - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 5)

Lille OSC - FC Nantes (sur Ligue 1+ 4)

Metz - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 6)

20h45 : Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)