L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg

Ligue 127 févr. , 22:41
parMehdi Lunay
24e journée de Ligue 1
Stade de la Meinau
Strasbourg-Lens 1-1
Buts : Panichelli (18e) pour Strasbourg ; Sangaré (62e) pour Lens
Lens n'a pas récupéré le fauteuil de leader avant Le Havre-PSG samedi soir. Les Sang et Or devaient se contenter d'un nul 1-1 face à Strasbourg. Les Alsaciens avaient ouvert le score sur un contre éclair conclu par le lob subtil de Panichelli. Lens poussait ensuite pour revenir. Après plusieurs maladresses lensoises dans la surface adverse, Sangaré trouvait la faille d'une belle volée. Suffisant pour gratter un point mais pas pour être premier. Avec 53 points, Lens a une unité de moins que le PSG. Strasbourg reste 7e (35 points).

27 février 2026 à 20:45
Strasbourg
Panichelli18'
1
1
Lens
Sangare62'
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

