L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg

nan il a pas besoin de les enterrer. tout le monde est acheté par le Qatar. Labrune Sarko Infantino etc. pourquoi se cacher. il s en sort toujours
surement pas des valises enterrées !!!
combien ca va couter a tonton Nasser encore tt ça. pffff
ouais pas evident.... que faire. pffff. quel mal de crane pour LH. rentrer un joueur a 100M pfff ca craint tt ca
Mais oui on le sait que tt le monde est contre Paris Pauvre enfant, toujours la victime, ils sont pas gentils avec toi à la recre les autres garçons? 😢
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
PANIGOAAAL 💥🇦🇷 Joaquin Panichelli délivre La Meinau en inscrivant son 14e but de la saison ⚽️ #RCSARCL