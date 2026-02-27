L1 : Lens perd des plumes à Strasbourg

24e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Strasbourg-Lens 1-1

Buts : Panichelli (18e) pour Strasbourg ; Sangaré (62e) pour Lens

Lens n'a pas récupéré le fauteuil de leader avant Le Havre-PSG samedi soir. Les Sang et Or devaient se contenter d'un nul 1-1 face à Strasbourg. Les Alsaciens avaient ouvert le score sur un contre éclair conclu par le lob subtil de Panichelli. Lens poussait ensuite pour revenir. Après plusieurs maladresses lensoises dans la surface adverse, Sangaré trouvait la faille d'une belle volée. Suffisant pour gratter un point mais pas pour être premier. Avec 53 points, Lens a une unité de moins que le PSG. Strasbourg reste 7e (35 points).