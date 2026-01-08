L'OM le drague, cette star préfère Rennes

Dans le viseur de l’OM depuis plusieurs mois, Lazar Samardzic pourrait débarquer en Ligue 1. Mais contre toute attente, le milieu offensif serbe de l’Atalanta Bergame a proposé ses services… au Stade Rennais.

Buteur contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome en Ligue des Champions avec l’Atalanta le 5 novembre dernier, Lazar Samardzic plaît énormément à Medhi Benatia. Et l’intérêt du directeur sportif phocéen ne remonte pas à ce coup de génie de la star serbe avec cette frappe dans la lucarne de Geronimo Rulli. L’OM suit l’ancien joueur de l’Udinese et du RB Leipzig depuis plusieurs mois, sans que son transfert n’ait pu aboutir néanmoins. Véritable numéro dix, Lazar Samardzic a peu de chances de venir cet hiver à Marseille puisque l’actuel 3e de la Ligue 1 a jeté son dévolu sur Himad Abdelli.

L'entourage de Samardzic contacte Rennes

Un autre club français pourrait en profiter pour rafler la mise à la surprise générale. En effet, Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest-France, a révélé que contre toute attente, le meneur de jeu de 23 ans avait proposé ses services à Rennes via ses agents. « Sur le dossier du joueur créatif, l’état-major du SRFC aurait notamment aussi été sondé par l’entourage de Lazar Samardzic (23 ans), l’international serbe de l’Atalanta Bergame » a révélé le journaliste spécialisé dans l’actualité du Stade Rennais. Une information très étonnante alors que le joueur est suivi par la Lazio Rome ou encore la Fiorentina en Italie.

Peu utilisé par son entraîneur Raffaele Palladino, Lazar Samardzic est déterminé à l’idée de quitter l’Atalanta Bergame cet hiver. La question est maintenant de savoir si Rennes, qui cherche effectivement un meneur de jeu durant ce mois de janvier, ouvrira la porte à sa venue. Cela aura un coût car malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison, l’international serbe (26 sélections) est valorisé à hauteur de 15 millions d’euros par Transfermarkt. Pour boucler une telle arrivée, Rennes devra sans doute dégraisser et les regards se tournent logiquement vers Ludovic Blas et Seko Fofana. Peu utilisés par Habib Beye depuis deux mois, les deux hommes sont sur le marché et ne seront pas retenus en cas de proposition hivernale.