Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

Entre les blessés et les joueurs fatigués, le PSG va se présenter dans une version très spéciale ce samedi au Havre, pour essayer de garder la tête de la Ligue 1.

Beaucoup moins fringant en Ligue des Champions ce mercredi contre Monaco, le PSG semble à bout de souffle. Ce n’est pourtant pas le moment car la double confrontation face à Chelsea arrive rapidement. Luis Enrique espère bien très prochainement retrouver ses joueurs encore à l’infirmerie, et récupérer aussi des éléments importants au meilleur de leur forme. L’absence de Coupe de France et un match plus abordable en championnat va permettre à Luis Enrique de faire énormément tourner ce samedi pour la rencontre au Havre.

Dro et Mbaye titulaires au PSG ?

Le Parisien l’annonce, l’entraineur espagnol va procéder à un très large turnover, à tel point que l’équipe sera assez méconnaissable. Il faudra déjà prendre en compte les forfaits sur blessure de Dembélé et Ruiz, sans oublier Mayulu. Hakimi et Mendes vont souffler en défense, tout comme Pacho. Dans le coeur du jeu, Joao Neves est à l’infirmerie depuis cette semaine, et seul Vitinha devrait tenir la barque par rapport au trio habituel. Doué sera aussi mis au repos, avec la possibilité d’entrer en jeu comme joker en fonction des évènements.

Le quotidien francilien voit donc le 11 de départ suivant débuter ce samedi.

Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Vitinha (cap.), Fernandez, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola.

Un 11 de qualité pour la Ligue 1, mais loin d’être aussi effrayant que celui qui avait marché sur l’OM récemment. Mais cela fait partie des matchs que le PSG va devoir gagner sans forcément produire son meilleur jeu, pour conserver la tête de la Ligue 1 devant le RC Lens. Les joueurs à faible temps de jeu comme Dro Fernandez, Kang-In Lee, Ibrahim Mbaye ou Gonçalo Ramos vont devoir faire leur preuve dans le 11 de départ.

Le PSG se sait en tout cas attendu face à une équipe du Havre très irrégulière, car capable récemment de battre Strasbourg, mais aussi de perdre chez une équipe du FC Nantes en plein marasme.