ICONSPORT_283704_0094

La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

OL28 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
3
Cela tourne au règlement de comptes entre John Textor et Ares Management, qui a repris le contrôle d'Eagle Football. L'Américain a décidé de dénoncer ce qu'il se passe à l'OL à l'AMF.
Ejecté des directions opérationnelles de l’Olympique Lyonnais le 30 juin 2025 devant le fiasco qui se présentait au sujet de sa gestion comptable, John Textor a désormais officiellement perdu le contrôle de la société qui gère le club rhodanien. Ares Management, qui a prêté des centaines de millions d’euros à l’Américain pour lui permettre d’acheter ses clubs, a sifflé la fin de la récréation et a nommé Michele Kang à la tête de l’OL.
Le rôle de John Textor est encore obscur, puisqu’il est toujours dans les statuts le propriétaire d’Eagle Football, sans en être le directeur désormais. Et cette prise de contrôle de la part d’Ares a le don d’énerver le businessman, également en difficulté du coté de Botafogo. John Textor l’assure, l’OL va au devant de gros problèmes si cette prise de contrôle est effective.

Textor accuse et dénonce Ares

« Ils ont repris le club sans suivre le processus prévu. Ils ont dissimulé leur action », a dénoncé le natif de Missouri auprès de Front Office Sports. Le média spécialisé sur le business du sport assure avoir eu accès aux documents montrant que John Textor a dénoncé les agissements au sein de l’OL auprès de l’autorité des marchés financiers en France (AMF). Pour le moment, l’autorité de régulation française n’a pas contacté Ares à ce sujet, même si Textor affirme de son côté qu’une enquête a été ouverte.
Un règlement de comptes qui va forcément faire du bruit dans les mois à venir étant donnés les millions d’euros en jeu. Pour rappel, Ares Management a repris le contrôle de l’OL car John Textor n’a pas respecté ses engagements après le délai obtenu pour le remboursement de la deuxième partie de ses prêts, en ne publiant pas ses comptes à temps. Cela a été considéré comme un « défaut majeur » par le fonds d’investissement américain pour ainsi éjecter l’homme d’affaire de la direction d’Eagle Football.

La réponse d'Ares sans pitié pour Textor

Dans une communication adressée à Front Office Sports, Ares Management a bien fait comprendre que la parole de John Textor ne valait plus grand chose à ses yeux. « Ares prend acte des déclarations hautement trompeuses et inexactes de John Textor et défendre sa position par les voies légales appropriées », a répondu le géant américain de l’investissement, qui n’apprécie guère d’être dénoncé auprès des autorités financières françaises.

Lire aussi

Cette équipe terrorise la France, l’OL est heureuxCette équipe terrorise la France, l’OL est heureux
OL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurlerOL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurler
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_282908_0248
Ligue des Champions

Le Real en larmes avant de jouer Manchester City

ICONSPORT_352509_0205
OM

Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?

ICONSPORT_274852_0306
TV

TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

ICONSPORT_245704_0004
OL

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

Fil Info

28 févr. , 10:20
Le Real en larmes avant de jouer Manchester City
28 févr. , 10:00
Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?
28 févr. , 9:40
TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN
28 févr. , 9:20
Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !
28 févr. , 9:00
PSG : Ses coéquipiers ont lâché, Marquinhos est choqué
28 févr. , 8:20
Transfert à 121 ME, le PSG et le Real en guerre
28 févr. , 8:00
Openda pour 30 ME, l'OM dit banco !
27 févr. , 23:30
Haaland partant, Guardiola réalise le rêve du Barça

Derniers commentaires

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

Ça va être la dawa! OK je sors...

La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

Johnny est vraiment une plaie comme on en voit rarement. Une sorte de gros P.N qui te pourrit la vie, n'est jamais responsable de rien et s'accroche comme une sangsue. Et évidemment avec cet air supérieur et un culot de l'espace. Dégagez-moi vite ce parasite et que tout ceux qui lui ont prêté des thunes se débrouillent pour le faire passer par la case prison. C'est tout ce qu'il mérite.

TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

Les hommes de sa génération doivent participer à des stages de deconstruction, on est en 2026

Exténué, le PSG demande un premier report

D'ici là le PSG aura peut etre plein de points d'avance sur le RCL et pourra faire tourner... Ils ont quasi 2 équipes de L1 en effectif donc faut arrêter.

Exténué, le PSG demande un premier report

oh les pauvres chéris ils sont fatigués ? C'est vrai qu'avec leur budget a près de 900M€ , ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 équipes ! Le Qatar fait vraiment ce qu'il veut en France !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading