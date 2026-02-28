La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

Cela tourne au règlement de comptes entre John Textor et Ares Management, qui a repris le contrôle d'Eagle Football. L'Américain a décidé de dénoncer ce qu'il se passe à l'OL à l'AMF.

Ejecté des directions opérationnelles de l’Olympique Lyonnais le 30 juin 2025 devant le fiasco qui se présentait au sujet de sa gestion comptable, John Textor a désormais officiellement perdu le contrôle de la société qui gère le club rhodanien. Ares Management, qui a prêté des centaines de millions d’euros à l’Américain pour lui permettre d’acheter ses clubs, a sifflé la fin de la récréation et a nommé Michele Kang à la tête de l’OL.

Le rôle de John Textor est encore obscur, puisqu’il est toujours dans les statuts le propriétaire d’Eagle Football, sans en être le directeur désormais. Et cette prise de contrôle de la part d’Ares a le don d’énerver le businessman, également en difficulté du coté de Botafogo. John Textor l’assure, l’OL va au devant de gros problèmes si cette prise de contrôle est effective.

Textor accuse et dénonce Ares

« Ils ont repris le club sans suivre le processus prévu. Ils ont dissimulé leur action », a dénoncé le natif de Missouri auprès de Front Office Sports. Le média spécialisé sur le business du sport assure avoir eu accès aux documents montrant que John Textor a dénoncé les agissements au sein de l’OL auprès de l’autorité des marchés financiers en France (AMF). Pour le moment, l’autorité de régulation française n’a pas contacté Ares à ce sujet, même si Textor affirme de son côté qu’une enquête a été ouverte.

Un règlement de comptes qui va forcément faire du bruit dans les mois à venir étant donnés les millions d’euros en jeu. Pour rappel, Ares Management a repris le contrôle de l’OL car John Textor n’a pas respecté ses engagements après le délai obtenu pour le remboursement de la deuxième partie de ses prêts, en ne publiant pas ses comptes à temps. Cela a été considéré comme un « défaut majeur » par le fonds d’investissement américain pour ainsi éjecter l’homme d’affaire de la direction d’Eagle Football.

La réponse d'Ares sans pitié pour Textor

Dans une communication adressée à Front Office Sports, Ares Management a bien fait comprendre que la parole de John Textor ne valait plus grand chose à ses yeux. « Ares prend acte des déclarations hautement trompeuses et inexactes de John Textor et défendre sa position par les voies légales appropriées », a répondu le géant américain de l’investissement, qui n’apprécie guère d’être dénoncé auprès des autorités financières françaises.