Transfert à 121 ME, le PSG et le Real en guerre

Le PSG et le Real Madrid ont un point en commun, ils rêvent d'un milieu de terrain capable de donner une autre dimension à leur équipe. Enzo Fernandez est sur le radar des deux clubs.

Le timing a forcément de quoi faire sourire, mais à l’heure où Chelsea va affronter le PSG sur deux matchs dans quelques jours, le nom d’Enzo Fernandez résonne dans les petits papiers du club parisien. Selon le média britannique The Touchline, suivi par 1,5 million de personnes sur X notamment, le Real Madrid et le Paris SG sont chauds pour s’offrir Enzo Fernandez l’été prochain.

Chelsea dévoile le prix d'Enzo Fernandez

Le milieu de terrain possède un contrat très longue durée avec Chelsea, puisqu’il court jusqu’en 2032. Quand Chelsea l’a fait venir du Benfica Lisbonne pour 121 millions d’euros en 2023, il voulait s’assurer que l’Argentin ne repartirait jamais libre. Aucun souci à se faire à ce niveau. En revanche, c’est la palette technique en plus de la grinta du champion du monde qui font saliver les deux géants européens.

Chelsea n’est pas vendeur, même si Enzo Fernandez a déjà laissé apparaitre quelques signes qu’il était déçu par le départ d’Enzo Maresca en cours de saison. Néanmoins, nul doute que l’Argentin sera à son meilleur niveau pour la double confrontation face au PSG du mois de mars. Et sur le plan financier, le club de Stamford Bridge se veut très clair et n’envisagera pas un transfert s’il ne retrouve pas au minimum 121 millions d’euros, soit la mise pour le faire venir.

Le Real Madrid a un gros besoin au milieu de terrain, et estime que Fernandez pourra parfaitement le combler, avec un état d’esprit dont la Casa Blanca a besoin. Pour le PSG, c’est l’idée d’être trop dépendant du trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves qui inquiète Luis Enrique et Luis Campos, et les force à étudier un renfort de poids dans ce secteur de jeu.

En tout cas, nouveaux amis depuis que la paix a été faite autour de la Super League, le PSG et le Real Madrid ne se feront aucun cadeau l’été prochain sur ce dossier à plus de 100 ME. Même si la presse espagnole est persuadée que le choix du joueur sera vite fait, et que les Merengue ont un énorme avantage. Le prestige du Real et le fait que Fernandez ne soit peut-être pas très bien accueilli en France étant donné son passif, pourraient faire la différence dans l’esprit du joueur.