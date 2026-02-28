Transfert à 121 ME, le PSG et le Real en guerre

Ça va être la dawa! OK je sors...
Johnny est vraiment une plaie comme on en voit rarement. Une sorte de gros P.N qui te pourrit la vie, n'est jamais responsable de rien et s'accroche comme une sangsue. Et évidemment avec cet air supérieur et un culot de l'espace. Dégagez-moi vite ce parasite et que tout ceux qui lui ont prêté des thunes se débrouillent pour le faire passer par la case prison. C'est tout ce qu'il mérite.
Les hommes de sa génération doivent participer à des stages de deconstruction, on est en 2026
D'ici là le PSG aura peut etre plein de points d'avance sur le RCL et pourra faire tourner... Ils ont quasi 2 équipes de L1 en effectif donc faut arrêter.
oh les pauvres chéris ils sont fatigués ? C'est vrai qu'avec leur budget a près de 900M€ , ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 équipes ! Le Qatar fait vraiment ce qu'il veut en France !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
