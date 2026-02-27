Haaland partant, Guardiola réalise le rêve du Barça

Prêt à se séparer de Robert Lewandowski, le FC Barcelone veut s'offrir un attaquant de classe mondiale. Le rêve Erling Haaland a longtemps paru inaccessible. Mais le buteur de Manchester City pourrait se rapprocher grâce à son manager Pep Guardiola.

Ça part dans tous les sens au FC Barcelone . Pendant les élections présidentielles du club catalan, les candidats au trône font miroiter les plus belles signatures. De Julian Alvarez à Harry Kane, en passant par Victor Osimhen, plusieurs noms circulent à nouveau dans l’actualité du Barça. Il est vrai que les Blaugrana sont à la recherche d’un avant-centre de classe mondiale pour la saison prochaine.

En fin de contrat à 37 ans, Robert Lewandowski se dirige vers la sortie. L’ancien buteur du Bayern Munich n’est plus un titulaire indiscutable et son salaire pèse sur la masse salariale. Reste à savoir qui deviendra son successeur à Barcelone. Dans ses rêves les plus fous, le président sortant Joan Laporta se voyait poser pour la photo à côté d’Erling Haaland. Mais le coût d’une telle opération n’est pas compatible avec les finances du Barça qui doit aussi trouver les arguments pour convaincre le Norvégien de quitter les Skyblues. Et si le champion d’Espagne recevait un coup de pouce de la part de Pep Guardiola ?

D’après The Sun, le manager de Manchester City, bien que sous contrat jusqu’en 2027, sent bel et bien la fin d’un cycle. L’Espagnol pourrait présenter sa démission au terme de la saison. Peut-être une bonne nouvelle pour le Barça, non pas en vue d’une nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur, mais plutôt pour l’avenir d’Erling Haaland. Le possible départ de Pep Guardiola incite effectivement le Cyborg à réfléchir à son avenir, indique El Nacional. Une ouverture se dessine, même si l’on voit mal comment le Barça peut payer le transfert d’un des joueurs les plus cotés sur le marché.