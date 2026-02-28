Openda pour 30 ME, l'OM dit banco !

L'Olympique de Marseille part déjà en quête d'un attaquant pour la saison prochaine. Les regards phocéens se tournent vers la Juventus où Jonathan David et Lois Openda sont disponibles. L'OM privilégie plutôt le Belge au Canadien.

Ligue des champions ou pas, l' Olympique de Marseille sera en reconstruction l'été prochain. L'attaque va logiquement évoluer avec le départ attendu de Mason Greenwood dans quelques mois. De plus, Pierre-Emerick Aubameyang fêtera ses 37 ans en juin prochain. L'arrivée d'un nouveau buteur est indispensable dans ces conditions. La Juventus offre deux de ses recrues récentes au mercato . Des renforts qui se sont vite transformés en flops du côté de l'Italie. Il s'agit de Jonathan David et de Lois Openda.

L'OM fonce sur Openda

Le Canadien passé par Lille s'en sort mieux que l'ancien lensois de nationalité belge. David a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues contre seulement 2 pour Openda. Pourtant, selon le site italien Blasting News, l'OM privilégie le recrutement de Lois Openda. Plus coté et donc plus cher, Jonathan David pourrait valoir jusqu'à 40 millions d'euros. Une somme trop élevée pour des Phocéens qui risquent de réduire la voilure sans Pablo Longoria aux commandes.

L'attaquant belge est moins onéreux. Néanmoins, les Bianconeri demandent quand même entre 30 et 35 millions d'euros l'été prochain. L'OM en fait quand même « un renfort potentiel » à ce stade et entend démarrer les négociations prochainement. Au vu du faible rendement d'Openda en Serie A, les Olympiens peuvent obtenir un rabais de plusieurs millions d'euros. Le jeu en vaut la chandelle pour un attaquant bien connu de la Ligue 1. Lors de sa seule saison à Lens, il avait inscrit 21 buts en championnat.