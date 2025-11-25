Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver

Titulaires en début de saison, Ludovic Blas et Seko Fofana ne sont plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Habib Beye a relégué ses deux anciens cadres sur le banc et leur départ cet hiver n’est pas à exclure.

Au sein du jeune effectif du Stade Rennais , Seko Fofana et Ludovic Blas devaient faire office de tauliers cette saison. L’ancien capitaine du RC Lens et l’ex-milieu offensif du FC Nantes ont démarré le championnat avec ce rôle sous la houlette d’Habib Beye. Les mauvais résultats se sont néanmoins enchaînés et avant le déplacement à Toulouse le le 29 octobre dernier, l’entraîneur des Rouge et Noir a effectué un choix fort.

Pourtant sur la sellette, Habib Beye a décidé de ne pas convoquer Seko Fofana et Ludovic Blas dans la ville rose. Un choix audacieux… mais payant puisque depuis, Rennes n’a plus perdu (1 nul, 3 victoires). L’ancien entraîneur du Red Star a trouvé son équilibre sans Fofana et Blas, faisant davantage confiance à Rongier, Cissé, Camara ou encore Al Tamari et Frankowski sur les cinq postes au milieu de terrain. Résultat des courses, les départs de Blas et Fofana sont dans les tuyaux.

Une tendance confirmée par le site Media Sportif, qui explique que les deux joueurs n’ont plus d’avenir au Stade Rennais, au point qu’un transfert dès janvier prochain est dans les tuyaux. En effet, les dirigeants bretons ne retiendront pas Seko Fofana et Ludovic Blas si des offres se présentent. En ce qui concerne l’international ivoirien (26 sélections) passé par Lens, l’idée est de se séparer d’un énorme salaire alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. Seuls des clubs anglais ou saoudiens pourront assumer ses émoluments et Rennes a bien conscience qu’il sera difficile de le faire partir.

Lire aussi Deux Rennais ciblés, Man United révèle ses pistes