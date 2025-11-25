ICONSPORT_274264_0377

Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver

Rennes25 nov. , 11:00
parCorentin Facy
Titulaires en début de saison, Ludovic Blas et Seko Fofana ne sont plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Habib Beye a relégué ses deux anciens cadres sur le banc et leur départ cet hiver n’est pas à exclure.
Au sein du jeune effectif du Stade Rennais, Seko Fofana et Ludovic Blas devaient faire office de tauliers cette saison. L’ancien capitaine du RC Lens et l’ex-milieu offensif du FC Nantes ont démarré le championnat avec ce rôle sous la houlette d’Habib Beye. Les mauvais résultats se sont néanmoins enchaînés et avant le déplacement à Toulouse le le 29 octobre dernier, l’entraîneur des Rouge et Noir a effectué un choix fort.
Pourtant sur la sellette, Habib Beye a décidé de ne pas convoquer Seko Fofana et Ludovic Blas dans la ville rose. Un choix audacieux… mais payant puisque depuis, Rennes n’a plus perdu (1 nul, 3 victoires). L’ancien entraîneur du Red Star a trouvé son équilibre sans Fofana et Blas, faisant davantage confiance à Rongier, Cissé, Camara ou encore Al Tamari et Frankowski sur les cinq postes au milieu de terrain. Résultat des courses, les départs de Blas et Fofana sont dans les tuyaux.
Une tendance confirmée par le site Media Sportif, qui explique que les deux joueurs n’ont plus d’avenir au Stade Rennais, au point qu’un transfert dès janvier prochain est dans les tuyaux. En effet, les dirigeants bretons ne retiendront pas Seko Fofana et Ludovic Blas si des offres se présentent. En ce qui concerne l’international ivoirien (26 sélections) passé par Lens, l’idée est de se séparer d’un énorme salaire alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. Seuls des clubs anglais ou saoudiens pourront assumer ses émoluments et Rennes a bien conscience qu’il sera difficile de le faire partir.

Deux Rennais ciblés, Man United révèle ses pistesDeux Rennais ciblés, Man United révèle ses pistes
En ce qui concerne Ludovic Blas en revanche, les clubs intéressés devraient être plus nombreux. Son salaire est plus correct et son contrat courant jusqu’en 2027, Rennes souhaite le vendre afin d’éviter un départ libre dans un an et demi. Arnaud Pouille espère récupérer au moins les 15 millions d’euros investis en 2023 pour le faire venir de Nantes. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs ne sont plus dans les petits papiers d’Habib Beye et sont par conséquent vivement invités à se trouver un point de chute au mercato hivernal.
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Alors mon chere Mopi, Tu aurais mieux fait de taire ! Renseigne toi et relis ce que j'ai dit.... CA fait bien 6 saisons de suite que vous ne vous qualifiez pas pour la champion league....

Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols

La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

