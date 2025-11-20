Deux Rennais ciblés, Man United révèle ses pistes

Prêt à renforcer son effectif en janvier, Manchester United garde un œil attentif en Ligue 1. Un intermédiaire envoyé par les Red Devils suit deux joueurs du Stade Rennais dont il a révélé l’identité à un journaliste.

Connu pour la qualité de son centre de formation, Rennes suscite la curiosité des recruteurs. De jeunes talents prometteurs sortent régulièrement du centre de formation des Rouge et Noir à l’image d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou de Mathys Tel. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’un scout de Manchester United était présent au Stade Jean-Bouin pour assister à la victoire rennaise contre le Paris FC (1-0) le 7 novembre. Dans la tribune de presse, le journaliste François Rauzy a repéré l’intermédiaire mancunien et l’a immédiatement interrogé sur les raisons de sa venue.

MU suit Jacquet et Meïté

« Dans la cabine de presse juste devant nous, il y a des scouts qui viennent régulièrement observer deux ou trois joueurs. Un gars passe, et un scout lui demande en anglais s’il doit prendre une feuille de match. En gros, il voulait voir les joueurs, a raconté notre confrère dans le podcast Ici Armorique. Alors, bam, je l’attrape. Je lui demande pour qui il travaille, qui il est venu voir. » Manchester United attend sûrement de la discrétion de la part de son observateur. Mais ce dernier n’a pas gardé l’information secrète bien longtemps.

« Au début, il ne m'en a pas trop dit, a poursuivi le journaliste. Mais j’ai réussi à obtenir l’information. Ce n’est pas vraiment une surprise, c’était un scout de Manchester United qui était venu pour Jérémy Jacquet et Kader Meïté. Ce n'était pas très étonnant. Il m'a demandé : "Qui pensez-vous que je suis venu voir jouer ?" J’ai dit : "Jacquet et Meïté". Il m’a répondu "bingo" – voilà. » En effet, l’intérêt mancunien pour les deux Bleuets paraît presque logique. Le défenseur central de 20 ans, titulaire indiscutable cette saison, est déjà convoité par plusieurs cadors. Tandis que l’attaquant âgé de 18 ans s’impose peu à peu au détriment de Breel Embolo.