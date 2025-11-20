le club phare de la pl attaque rennes pour jacquet iconsport 260406 0422 396787

Deux Rennais ciblés, Man United révèle ses pistes

Rennes20 nov. , 22:30
parEric Bethsy
0
Prêt à renforcer son effectif en janvier, Manchester United garde un œil attentif en Ligue 1. Un intermédiaire envoyé par les Red Devils suit deux joueurs du Stade Rennais dont il a révélé l’identité à un journaliste.
Connu pour la qualité de son centre de formation, Rennes suscite la curiosité des recruteurs. De jeunes talents prometteurs sortent régulièrement du centre de formation des Rouge et Noir à l’image d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou de Mathys Tel. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’un scout de Manchester United était présent au Stade Jean-Bouin pour assister à la victoire rennaise contre le Paris FC (1-0) le 7 novembre. Dans la tribune de presse, le journaliste François Rauzy a repéré l’intermédiaire mancunien et l’a immédiatement interrogé sur les raisons de sa venue.

MU suit Jacquet et Meïté

« Dans la cabine de presse juste devant nous, il y a des scouts qui viennent régulièrement observer deux ou trois joueurs. Un gars passe, et un scout lui demande en anglais s’il doit prendre une feuille de match. En gros, il voulait voir les joueurs, a raconté notre confrère dans le podcast Ici Armorique. Alors, bam, je l’attrape. Je lui demande pour qui il travaille, qui il est venu voir. » Manchester United attend sûrement de la discrétion de la part de son observateur. Mais ce dernier n’a pas gardé l’information secrète bien longtemps.
« Au début, il ne m'en a pas trop dit, a poursuivi le journaliste. Mais j’ai réussi à obtenir l’information. Ce n’est pas vraiment une surprise, c’était un scout de Manchester United qui était venu pour Jérémy Jacquet et Kader Meïté. Ce n'était pas très étonnant. Il m'a demandé : "Qui pensez-vous que je suis venu voir jouer ?" J’ai dit : "Jacquet et Meïté". Il m’a répondu "bingo" – voilà. » En effet, l’intérêt mancunien pour les deux Bleuets paraît presque logique. Le défenseur central de 20 ans, titulaire indiscutable cette saison, est déjà convoité par plusieurs cadors. Tandis que l’attaquant âgé de 18 ans s’impose peu à peu au détriment de Breel Embolo.
M. Meïté

M. Meïté

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Ligue 1

Matchs11
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading