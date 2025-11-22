L1 : Après Lens, Rennes explose Monaco

13e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park

Buts : Ait Boudlal (20e), Camara (48e), Embolo (73e), Blas (83e sp) pour Rennes : Biereth (90e+5) pour Monaco

Exclusion : Zakaria (66e) pour Monaco

Ecrasé 4-1 par Lens avant la trêve, Monaco confirmait une fois de plus sa grande faiblesse défensive. Très passifs derrière, les Monégasques laissaient Ait Boudlal esseulé sur l'ouverture du score. Devant, les attaquants n'étaient pas au mieux, à l'image d'Ansu Fati qui gâchait trois belles situations. Après la pause, Monaco lâchait définitivement. La défense ne suivait pas Camara qui reprenait le ballon après une frappe d'Al Tamari détournée par Hradecky.

L'exclusion de Zakaria pour une grosse semelle sur Lepaul n'arrangeait rien. L'ancien attaquant de Monaco Breel Embolo marquait le troisième but rennais de la tête. Blas concluait le festival breton sur penalty. L'entrée de Paul Pogba et le but de Biereth dans les arrêts de jeu ne consolaient pas Sébastien Pocognoli. Avec cette défaite 4-1, beaucoup de travail l'attend. De son côté, Rennes est euphorique avec une troisième victoire de rang. Rennes est 5e, Monaco 8e.