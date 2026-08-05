Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

OL05 août , 19:00
parCorentin Facy
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La défaite de l’OL contre le Sparta Prague a secoué le club rhodanien à tous les étages. Chez les supporters et les observateurs, on estime que le mercato est loin d’être abouti et que de nombreux mouvements sont encore nécessaires.
Une défaite et tout est remis en cause dans le football, l’Olympique Lyonnais n’y échappe pas après la gifle subie à Prague mardi soir face au Sparta lors du troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions (2-1). Avant même le coup d’envoi, la composition alignée par Paulo Fonseca avait fait grincer des dents. Les critiques à l’égard de l’OL et de son entraîneur portugais se sont logiquement accentuées après la défaite des Gones en République Tchèque (2-1). Au point que le mercato lyonnais, qui était globalement salué avant le match, fait désormais la cible de critiques.
Certains observateurs estiment que de nombreux changements sont encore nécessaires, voire indispensables, au sein de l’effectif dans l’optique de la saison 2026-2027. C’est le cas de @LucasCompany15, insider de la Team OL suivi par plus de 7.000 abonnés sur X, qui estime que 8 arrivées et 4 arrivées sont encore obligatoires. « La meilleure chose qui puisse arriver à l’OL c’est un dégraissage intensif sur les prochains jours (quitte à brader certains joueurs) en parallèle d’un recrutement ciblé dans les trois zones du terrain. 7-8 départs et maximum 3/4 arrivées pour resserrer le groupe en qualité » estime le spécialiste de l’Olympique Lyonnais, terriblement déçu par la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso mardi soir en Ligue des Champions.

Le mercato de l'OL déjà remis en question ?

Certains postes doivent clairement être renforcés et Matthieu Louis-Jean le sait, à commencer par celui de latéral droit avec un Clinton Mata sur le déclin et un Ainsley Maitland-Niles bien trop irrégulier. Les dirigeants lyonnais rappelleront néanmoins que tout ne doit pas être révolutionné après une seule défaite d’autant que de nombreux absents étaient à déplorer pour le match face au Sparta Prague, à commencer par Moussa Niakhaté, Mads Bistrup, Nicolas Tagliafico ou encore Pavel Sulc, en instance de départ, tandis que Malick Fofana et Ernest Nuamah n’étaient pas encore suffisamment prêts pour être titulaires.
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Derniers commentaires

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

OL = Équipe de MORTY

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

Mais j’espère. En tout cas pour l’instant c’est très faible

Orel Mangala va quitter l'OL dans les 24 heures

Qui ne voudrait pas? 🙂

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