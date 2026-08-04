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Rennes : Départ confirmé, Aït Boudlal est déterminé

Rennes04 août , 17:30
parCorentin Facy
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Défenseur très prometteur du Stade Rennais, Abdelhamid Ait Boudlal pourrait quitter le club breton d’ici la fin du mercato. En fin de contrat en juin 2028, l’international marocain est courtisé et refuse de prolonger.
Auteur d’une belle fin de saison 2025-2026, Abdelhamid Ait Boudlal est clairement un titulaire dans l’esprit de Franck Haise au Stade Rennais. Dans un monde idéal, l’entraîneur breton aimerait associer l’international marocain à sa nouvelle recrue Charlie Cresswell la saison prochaine. Mais cela sera-t-il possible ? Un vrai doute existe à ce sujet en ce mois d’août. Et pour cause, Abdelhamid Ait Boudlal n’a plus que deux ans de contrat avec Rennes puisque son bail expire en juin 2028.
Or, le pensionnaire du Roazhon Park ne peut pas risquer de perdre sa pépite de 20 ans gratuitement dans deux ans ou à moindre coût l’année prochaine. Un départ est donc envisagé cet été, d’autant que le joueur, courtisé par un cador de Premier League, refuse de prolonger selon l’insider @Jonathan35001, spécialiste du mercato du Stade Rennais. « Il y a un grand club londonien qui fait le forcing. Rennes a bien reçu une offre, refusée car il ne veut pas voir Abdelhamid Ait Boudlal partir. Néanmoins, son agent pousse très fort. En l’état actuel, il n’y aura pas de prolongation de contrat évoquée il y a quelques mois » publie sur X le compte insider.

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Courtisé par le Borussia Dortmund au début du mercato, le défenseur du Stade Rennais pourrait finalement atterrir dans un top club de Premier League dans les jours à venir. Reste à voir quelle sera la somme exigée par le club Rouge et Noir pour se séparer de sa pépite. Valorisé par Transfermarkt à 12 millions d’euros, le Marocain ne partira certainement pas pour une somme aussi faible et Rennes espère bien en tirer au minimum le prix payé pour faire venir Charlie Cresswell en provenance de Toulouse.
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En effet offensivement il ne resterait plus que Gouiri,Moumbagna et Maupay voire Timber s'il est milieu offensif je ne sais plus.

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La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête

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Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.

Neymar à la retraite, son père dit tout

"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.

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Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.

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