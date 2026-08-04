Rennes : Départ confirmé, Aït Boudlal est déterminé

Défenseur très prometteur du Stade Rennais, Abdelhamid Ait Boudlal pourrait quitter le club breton d’ici la fin du mercato. En fin de contrat en juin 2028, l’international marocain est courtisé et refuse de prolonger.

Auteur d’une belle fin de saison 2025-2026, Abdelhamid Ait Boudlal est clairement un titulaire dans l’esprit de Franck Haise au Stade Rennais. Dans un monde idéal, l’entraîneur breton aimerait associer l’international marocain à sa nouvelle recrue Charlie Cresswell la saison prochaine. Mais cela sera-t-il possible ? Un vrai doute existe à ce sujet en ce mois d’août. Et pour cause, Abdelhamid Ait Boudlal n’a plus que deux ans de contrat avec Rennes puisque son bail expire en juin 2028.

Or, le pensionnaire du Roazhon Park ne peut pas risquer de perdre sa pépite de 20 ans gratuitement dans deux ans ou à moindre coût l’année prochaine. Un départ est donc envisagé cet été, d’autant que le joueur, courtisé par un cador de Premier League, refuse de prolonger selon l’insider @Jonathan35001, spécialiste du mercato du Stade Rennais. « Il y a un grand club londonien qui fait le forcing. Rennes a bien reçu une offre, refusée car il ne veut pas voir Abdelhamid Ait Boudlal partir. Néanmoins, son agent pousse très fort. En l’état actuel, il n’y aura pas de prolongation de contrat évoquée il y a quelques mois » publie sur X le compte insider.

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Courtisé par le Borussia Dortmund au début du mercato, le défenseur du Stade Rennais pourrait finalement atterrir dans un top club de Premier League dans les jours à venir. Reste à voir quelle sera la somme exigée par le club Rouge et Noir pour se séparer de sa pépite. Valorisé par Transfermarkt à 12 millions d’euros, le Marocain ne partira certainement pas pour une somme aussi faible et Rennes espère bien en tirer au minimum le prix payé pour faire venir Charlie Cresswell en provenance de Toulouse.