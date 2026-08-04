Rennes : Départ confirmé, Aït Boudlal est déterminé

En effet offensivement il ne resterait plus que Gouiri,Moumbagna et Maupay voire Timber s'il est milieu offensif je ne sais plus.
La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête
Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.
"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.
Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.
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Au fait on a des nouvelles à propos d'une possible prolongation pour Ait-Boudlal ( FDC 2028 ) ? Je sais que ça en parlait début juin mais depuis plus grand chose... Au point mort ou toujours en discussions ? C'est la bonne question du jour. #MercatoSRFC