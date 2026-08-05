Paixao et Timber offrent une victoire convaincante à l'OM

Match amical

OM - Al Shahaniya (Qatar) : 3-0

Buts : Paixao, Abdelli et Timber

Le onze de l'OM en 1ère mi-temps : De Lange, Bezahaf, Koum, Balerdi, Emerson, Nnadi, Hojbjerg, A.Gomes, Abdallah, Paixao, Maupay

Le onze de l'OM à la fin du match : Vermot - Weah, Cornelius, Baradji, U.Garcia, Kondogbia, Abdelli, Timber, Harit, Gouiri, Mmadi