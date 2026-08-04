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Toulouse : Charlie Cresswell signe à Rennes (off.)

Rennes04 août , 12:48
parQuentin Mallet
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C'était à prévoir et c'est désormais officiel, Charlie Cresswell (23 ans) quitte le Toulouse FC et s'engage au Stade Rennais.
Les Rouge et Noir ont réussi à prendre le dessus sur les différents prétendants de Premier League dans ce dossier et lâchent, selon les dernières révélations, 25 millions d'euros fixes, auxquels s'ajouteront plus tard quelques bonus et 10% sur une éventuelle plus-value. Un nouvel énorme coup pour les Violets, après Emersonn (vendu 32ME bonus compris), qui réalisent les deux plus grosses ventes de leur histoire en un mercato.
Pour rappel, Charlie Cresswell sort de deux saisons de grande qualité avec Toulouse et franchit logiquement un cap dans sa carrière en rejoignant un club qui disputera une Coupe d'Europe la saison prochaine.
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