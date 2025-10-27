ICONSPORT_275034_0018

Rennes : Samba dément avoir lâché Habib Beye

Rennes27 oct. , 15:30
parClaude Dautel
Tandis que le Stade Rennais prépare son déplacement de mercredi à Toulouse, cela secoue toujours très fort du côté du Roazhon Park. Mais Brice Samba a démenti avoir lâché Habib Beye malgré les rumeurs.
Au moment où l'entraîneur français du Stade Rennais semble sur un siège éjectable, ce dernier doit tenter d'éteindre l'incendie en permettant à son équipe d'enfin renouer avec la victoire lors d'un déplacement pas facile au Stadium, avant de recevoir Strasbourg le week-end prochain. Au sein du vestiaire rennais, on a bien compris que l'heure était grave, même si ces dernières semaines, il s'est dit que des joueurs avaient lâché Habib Beye, lassés des méthodes de l'ancien consultant de Canal+. Parmi ces joueurs, le nom de Brice Samba avait été évoqué, l'ancien gardien de but du RC Lens étant mêlé à cette fronde contre le technicien du club breton. S'il ne s'était pas exprimé sur ce sujet, Brice Samba a clairement tenu à faire taire ces bruits qui faisaient de lui un rebelle contre Habib Beye.

Samba n'est pas un adversaire de Beye à Rennes

Dans Ouest-France, le gardien de but international français du Stade Rennais a remis les pendules à l'heure concernant cette rumeur. « Je vois vos articles, en tout cas, je vois tout ce qui se trame autour du coach. Nous, on ne l’a pas lâché, je pense que ça se voit dans la façon dont on se comporte sur le terrain. Si l’équipe était morte, je ne pense pas que l’on aurait eu cette réaction en deuxième mi-temps contre Nice. On est toujours derrière le coach, on respecte ses consignes, on met en pratique ce qu’il nous demande de faire », a précisé Brice Samba, visiblement agacé d'avoir été mentionné dans cette supposée révolte du vestiaire rennais contre son entraîneur.

En attendant, trahison ou pas, le portier rennais et ses coéquipiers ont tout intérêt de revenir de Toulouse avec les trois points, car la cocotte-minute bretonne est sur le point d'exploser, les dirigeants étant clairement agacés des prestations indignes de l'investissement financier fait lors des derniers marchés des transferts.
