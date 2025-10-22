Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc

Le Stade Rennais est déjà sous pression après 8 journées de championnat. Son entraîneur Habib Beye est déjà sur la sellette. La réception de Nice ce week-end sera cruciale. Mais l’ancien entraîneur du Red Star a peut-être déjà d’autres pistes.

« La confiance n'apparaît pas épuisée, mais il ne faudrait sans doute pas que la réception de Nice, dimanche, ressemble aux dernières productions, dans un bloc de cinq matches avant la prochaine trêve qui devait être synonyme de progression, » écrit le quotidien français cette semaine. Après quatre matchs nuls consécutifs, le Stade Rennais reçoit l'OGC Nice ce dimanche à 17h15. Un match crucial dans la suite de la saison des Bretons. Habib Beye, l'entraîneur rennais, est déjà sous pression depuis quelques rencontres. L'ancien technicien du Red Star pourrait être limogé dès la fin du mois. Le journal l'Equipe évoque cette pression mise sur les épaules de l'ancien joueur de l'OM :

Beye cherche une porte de sortie ?

Ce mercredi, Mohamed Toubache Ter en remet une couche. Sur X anciennement Twitter, l’insider dévoile que Habib Beye est déjà proposé à plusieurs clubs. « Habib Beye est proposé à plusieurs clubs !!! Par qui ? Par ses représentants ? Ces gens seraient-ils en train d’anticiper le départ du coach du Stade Rennais ?? Le principal intéressé est-il au courant de ces manœuvres ?? » explique-t-il. Le technicien rennais commence-t-il à se trouver une porte de sortie. Le Stade Rennais devra relever la tête de son côté face à Nice ce dimanche. Après une saison ratée l’an passé, le club breton a pour ambition de retrouver l’Europe cette année. Habib Beye de son côté est en fin de contrat à la fin de la saison avec une opportunité de prolonger son bail jusqu’en 2027 en cas de qualification en Coupe d’Europe. Mais l’aventure bretonne pourrait s’écourter rapidement en cas d’un nouveau mauvais résultat et d’absence de progression dans le jeu.