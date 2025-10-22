ICONSPORT_274264_0024

Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc

Rennes22 oct. , 11:30
parNathan Hanini
0
Le Stade Rennais est déjà sous pression après 8 journées de championnat. Son entraîneur Habib Beye est déjà sur la sellette. La réception de Nice ce week-end sera cruciale. Mais l’ancien entraîneur du Red Star a peut-être déjà d’autres pistes.
Après quatre matchs nuls consécutifs, le Stade Rennais reçoit l’OGC Nice ce dimanche à 17h15. Un match crucial dans la suite de la saison des Bretons. Habib Beye, l'entraîneur rennais, est déjà sous pression depuis quelques rencontres. L’ancien technicien du Red Star pourrait être limogé dès la fin du mois. Le journal l’Equipe évoque cette pression mise sur les épaules de l’ancien joueur de l’OM : « La confiance n'apparaît pas épuisée, mais il ne faudrait sans doute pas que la réception de Nice, dimanche, ressemble aux dernières productions, dans un bloc de cinq matches avant la prochaine trêve qui devait être synonyme de progression, » écrit le quotidien français cette semaine.

Beye cherche une porte de sortie ?

Ce mercredi, Mohamed Toubache Ter en remet une couche. Sur X anciennement Twitter, l’insider dévoile que Habib Beye est déjà proposé à plusieurs clubs. « Habib Beye est proposé à plusieurs clubs !!! Par qui ? Par ses représentants ? Ces gens seraient-ils en train d’anticiper le départ du coach du Stade Rennais ?? Le principal intéressé est-il au courant de ces manœuvres ?? » explique-t-il. Le technicien rennais commence-t-il à se trouver une porte de sortie. Le Stade Rennais devra relever la tête de son côté face à Nice ce dimanche. Après une saison ratée l’an passé, le club breton a pour ambition de retrouver l’Europe cette année. Habib Beye de son côté est en fin de contrat à la fin de la saison avec une opportunité de prolonger son bail jusqu’en 2027 en cas de qualification en Coupe d’Europe. Mais l’aventure bretonne pourrait s’écourter rapidement en cas d’un nouveau mauvais résultat et d’absence de progression dans le jeu. 
Rennes

Rennes

Ligue 1 #10
N
N
N
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire2
M
Match nul5
D
Défaite1
Buts Marqués11
Buts Encaissés12

Matchs Récents

Tout afficher
19 octobre 2025 à 17:15
Ligue 1
RennesRennes
2
2
Match terminé
AuxerreAuxerre
05 octobre 2025 à 17:15
Ligue 1
Le HavreLe Havre
2
2
Match terminé
RennesRennes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
E. Lepaul
9.

E. Lepaul

FRAFRA Âge 25 Attaquant
Matchs6
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Blas
10.

L. Blas

FRAFRA Âge 27 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

