Youri Baas

L’OL contacte un prodige des Pays-Bas

OL25 déc. , 9:20
parEric Bethsy
1
Affaibli pendant la Coupe d’Afrique des Nations, l’Olympique Lyonnais veut recruter un défenseur central cet hiver. Le club rhodanien étudie plusieurs pistes, dont celle qui mène au jeune talent de l’Ajax Amsterdam Youri Baas.
Avant même l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a déjà lancé son recrutement. Le club dirigé par Michele Kang a officialisé l’accord avec le Real Madrid pour le prêt sans option d’achat de l’attaquant Endrick. Ce sera sans doute l’un des plus gros coups en Ligue 1 cet hiver. Mais la direction rhodanienne ne compte pas s'arrêter là. Pendant qu’ils bataillent avec l’Olympique de Marseille sur le dossier Himad Abdelli (26 ans, Angers), les dirigeants des Gones travaillent sur l’arrivée d’un défenseur central.

Ce futur renfort viendra compenser les départs à la Coupe d’Afrique des Nations du Sénégalais Moussa Niakhaté et de l’Angolais Clinton Mata. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude. On parle notamment du Français Axel Disasi, mis à l’écart à Chelsea et non retenu par ses supérieurs, mais aussi du jeune Belge Manoël Verhaeghe (17 ans, RWDM Brussels). On apprend également que l’Olympique Lyonnais apprécie le profil de Youri Baas. Ce défenseur central âgé de 22 ans connaît une belle progression sous le maillot de l’Ajax Amsterdam.
Régulièrement titularisé, le Néerlandais avait reçu une première convocation en sélection en mars dernier, sans entrer en jeu lors du quart de finale de Ligue des Nations contre l’Espagne (2-2 ; 3-3, 4-5 tab). Il n’est donc pas étonnant de voir sa cote grimper. Selon le journaliste Ekrem Konur, en plus de l’Olympique Lyonnais, Newcastle, Nottingham Forest, Crystal Palace, West Ham, Brighton et le Borussia Dortmund sont tous intéressés. Rien d’encourageant pour le club français, d’autant que l’Ajax Amsterdam réclame 25 à 30 millions d’euros pour son défenseur central sous contrat jusqu’en 2028. Un tarif inabordable pour Lyon.
1
