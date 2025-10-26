ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

SRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supporters

Rennes26 oct. , 20:45
parAlexis Rose
0
Habib Beye, entraîneur de Rennes, après la défaite face à Nice (1-2) : « On a réalisé une entame de match crispée, avec un manque d’initiative et d’impact. On a eu le ballon au départ mais sans être assez impactant offensivement. On a été trop scolaires. Le premier but nous cueille à froid, il est magnifique. Le second est pour moi inexplicable. Avec les outils que l’on a, je ne comprends pas qu’on ne revienne pas sur cette main qui donne clairement l’avantage à Jonathan Clauss. Ce but nous fait mal car il survient en fin de mi-temps. Je suis fier de ce que mes joueurs ont fait en seconde. Avec un peu plus de réussite, on mérite de revenir à 2-2. Nos entrants ont été très impactants. On a vu qu’une seule équipe sur le terrain en seconde période. On manque de chance aussi, à l’image du but de Kader qui est refusé pour quelques centimètres. Mais c’est le foot et le foot ne ment pas, ce but est hors-jeu. Les supporters nous ont réclamés, on est allés les saluer. Je suis d’accord pour échanger avec eux, mais pas à chaud. Je pense que ça n’apporterait rien. Le football est un spectacle, ils ont droit de remettre en cause ce que l’on propose sur le terrain. Ce n’est pas un bon début de saison comptablement, et cette défaite ne nous aide pas à retrouver une bonne dynamique », a lancé un coach toujours en grand danger sur le site de son club.

Lire aussi

Rennes cherche un entraineur pendant le match face à NiceRennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice
L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de BeyeL1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye
0
Articles Recommandés
Ol Fofana
Ligue 1

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Lazio Juve
Serie A

Serie A : La Juventus continue de sombrer

Stade Lille Europa
LOSC

Lille fonce sur un buteur ivoirien

Fil Info

22:44
L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil
22:44
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:38
Serie A : La Juventus continue de sombrer
22:30
Lille fonce sur un buteur ivoirien
22:21
OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?
22:00
L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche
21:30
PSG : Nouveau record stratosphérique pour Paris
21:00
Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent

Derniers commentaires

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Merci Reds

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bon maintenant on attaque une série de matchs à l'extérieur (pas de stade) 5 matchs extérieurs sur les 6 qui viennent

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Kvaravacaca, change de papier...

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Quand tu causes une fracture de la malléole c'est rouge même si le match est arrêté... Saison terminée pour Fofana...

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes en hôpital psychiatrique se faire engrosser, ça engendre des déchets de la société comme cette personne. Pauvre France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading