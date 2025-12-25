ICONSPORT_181862_0238

Vente de Bordeaux : Gérard Lopez a un plan parfait

Bordeaux25 déc. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Leaders de leur groupe de National 2, les Girondins de Bordeaux retrouvent des couleurs sur le plan sportif. L'idéal serait maintenant de voir un entrepreneur racheter le club à Gérard Lopez. Un scénario impossible pour un expert de la finance.
L'heure de la renaissance a t-elle enfin sonnée pour les Girondins de Bordeaux ? En danger de mort depuis plusieurs années, le club au scapulaire a écarté la menace d'un dépôt de bilan à court terme. Gérard Lopez a convaincu le tribunal de commerce avec son plan de continuation. Sur le terrain, les Girondins sont enfin placés pour revenir en National. Ils mènent le groupe A de National 2 grâce à une belle série de victoires. De quoi redonner l'espoir aux supporters de lendemains heureux voire du début d'un nouveau projet.
Les Girondins sont invendables
- David Gluzman
Beaucoup de Bordelais rêvent même de voir Gérard Lopez céder leur club à un investisseur ambitieux et plus solide que l'Hispano-luxembourgeois. Un scénario balayé d'un revers de main par David Gluzman. Habitué de l'antenne de RMC, le spécialiste financier révèle que les Girondins de Bordeaux ne sont pas en état d'être vendus. De plus, Gérard Lopez a réorganisé le club de façon si intelligente qu'il peut encore le diriger sans problème pendant plusieurs années.
« Tous les chiffres du plan de continuation confirment deux choses. La première, c'est les Girondins de Bordeaux sont invendables dans son état actuel, et aussi quand on voit l'état du football français, hors projet de mécénat ou étatique. J’ai du mal à voir comment quelqu'un pourrait s'y intéresser, même en cas de montée en Ligue 3. C'est un club sans actif. Deuxièmement, nous allons rester avec Gérard Lopez encore très longtemps. Il a réussi quelque part un coup de maitre avec son plan de continuation où le pic de la dette se paye au début et tout à la fin. Ce qui décourage les investisseurs », a t-il analysé auprès du site WebGirondins. Les supporters bordelais vont devoir s'armer de patience...
