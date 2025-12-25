ICONSPORT_280735_0018

CAN 2025 : Des billets gratuits, ils n'en veulent pas

CAN 202525 déc. , 10:40
parGuillaume Conte
Futur organisateur de la Coupe du monde 2030, le Maroc surprend avec sa façon de gérer le remplissage de ses stades pour la Coupe du monde. 
C’est le gros couac de ce début de CAN au Maroc. Si le Royaume de l’Atlas ne peut rien pour la météo capricieuse et les pluies incessantes, les stades sont bien souvent vides. Même si le site de la CAF annonce des stades à guichets fermés, ce qui rend difficile l’achat de billets pour les rencontres, les enceintes sont vides. Des tickets sont distribués avant les rencontres, ou des entrées libres sont même organisées comme lors du récent match de l’Egypte à Agadir, pour remplir les stades. Même pour le match du voisin algérien, la situation a été compliquée et tendue. 

Attroupement à l'hôtel de l'Algérie

La police marocaine a en effet du intervenir au pied de l’hôtel Marriott de Rabat, car des membres de la délégation des Fennecs jetaient des billets aux supporters qui s’étaient réunis pour encourager leur équipe avant le match face au Soudan. Cela a forcément créé un attroupement et des bousculades, avant l’intervention des forces de l’ordre locales. 
Plusieurs compte sur les réseaux sociaux ont relayé ces billets récupérés à l’arrachée, ce qui a donné lieu à quelques frictions. Le stade du Prince Moulay Hassan de Rabat était pourtant loin d’être plein pour cette rencontre, avec 16.000 spectateurs pour une enceinte d’une capacité de 22.000 places. Et cela malgré les billets distribués par la délégation algérienne avant la rencontre. 
Un problème récurrent qui renvoie tout de même une image confuse pour le Maroc, qui organisera également en partie la Coupe du monde 2030. Il y a donc encore des choses à régler, surtout que de nombreux spectateurs se sont plaints de ne pas trouver de billets à la vente au stade ou sur le site de la CAF, alors que les enceintes sont loin d’être pleines. 
Selon la presse marocaine, la distribution de billets est entièrement à la discrétion du pays organisateur, qui compte continuer à le faire régulièrement pour remplir ses stades. Seul problème, selon RMC, en dehors des matchs de grosses nations, les passants à qui les billets sont donnés ne veulent pas forcément se rendre dans des stades, pour la plupart non couverts, avec les pluies diluviennes de ces derniers jours. 
Derniers commentaires

PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

lui il a été performant immédiatement.La recrue idéale, adaptation et efficacité, une mentalité exemplaire

L’OL et l’OM se battent sur un ancien du PSG

Il n'avait pas été convaincant ,ni en Angleterre

Transfert à 75 ME, Liverpool agresse le PSG

Cette saison il est tres utilisé et l'an passé il a aussi souvent été utilisé.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?

Transfert à 75 ME, Liverpool agresse le PSG

Cette saison il est tres utilisé et l'an passé il a aussi souvent été utilisé.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Ta sale vie de merde, suicide toi, tu sers à rien

