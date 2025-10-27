Rennes : Finale à trois pour remplacer Habib Beye

La défaite du Stade Rennais face à Nice (1-2) a peut-être scellé l'avenir d'Habib Beye sur le banc du club breton. Des noms circulent pour remplacer l'actuel entraîneur français de Rennes.
Déjà dans la tourmente avant la réception de l'OGC Nice, dimanche au Roazhon Park, le Stade Rennais a basculé dans la crise suite au succès du Gym
qui vient de battre tour à tour l'OL et Rennes. Les supporters bretons n'ont pas masqué leur colère, et même si une partie des joueurs est venue discuter avec les Ultras après la rencontre, l'idée d'un départ d'Habib Beye est de plus en plus dans l'air. L'ancien consultant de Canal+ le sait, ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, et depuis quelques semaines, les dirigeants rennais réfléchissent à son avenir. Mais la défaite contre Nice va probablement précipiter les choses, d'autant que c'est le club entraîné par Franck Haise, dont Rennes rêvait, qui s'est imposé face à une formation courageuse, mais sans idée. Selon le compte spécialisé Transfert Radar
, c'est une finale à trois qui se prépare à Rennes.
Rennes va prendre une décision forte
Nos confrères affirment en effet que du côté des dirigeants du Stade Rennais, une décision va rapidement être prise, et elle ne sera pas favorable à Habib Beye, même si le club breton se déplace dès ce mercredi à Toulouse. « Le board rennais a intensifié les contacts pour un futur entraîneur : Philippe Clement plaît beaucoup aux dirigeants, tout comme Wilfried Nancy et Laurent Blanc
», précise le compte spécialisé. Il est vrai qu'après cinq matchs sans une seule victoire, le Stade Rennais risque de très vite devoir dire adieu à une éventuelle place européenne, car devant cela avance très vite dans un championnat de Ligue 1
qui n'a jamais été aussi serré en haut du classement.
Semaine décisive pour Habib Beye ?
De son côté, Ouest-France
est plus prudent et pense que l'avenir d'Habib Beye n'est pas encore scellé. « Avant Nice, le sort du coach du Stade Rennais n’était pas un sujet direct entre les décideurs du club breton. Après Nice, le dossier est forcément sur la table. Il vient se culbuter à un calendrier très rapproché, avec un déplacement à Toulouse dès mercredi, suivi de la réception de Strasbourg dimanche prochain. Cela va-t-il ressembler à un couperet ?
», explique Guillaume Lainé, qui suit l'actu de Rennes pour le quotidien régional.