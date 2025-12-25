Nantes : Kita promet des salaires XXL au mercato

17e de Ligue 1 à la trêve, le FC Nantes est en grande difficulté sportive. Très faibles dans le jeu, les Canaris s'apprêtent à multiplier les transferts en janvier pour se relancer. Le président Waldemar Kita consent à mettre la main à la poche pour attirer du lourd.

Habitué à trembler ces dernières saisons en bas de tableau, le FC Nantes est servi cette année. 17e de Ligue 1 avec deux succès seulement au compteur, l'octuple champion de France est plus en danger que jamais pour le maintien. Un triste bilan statistique qui est conforme à la réalité du terrain. Rares sont les équipes françaises à sembler plus faibles que le FCN cette saison. Difficile d'imaginer les Canaris se relever en l'état. Il faudra massivement investir au mercato avec plusieurs postes à renforcer.

Nantes propose 4 gros salaires

Le FC Nantes a besoin d'un ailier droit, d'un milieu relayeur et de deux défenseurs centraux en urgence. De lourds investissements pour un club sur la corde raide financièrement avec la crise des droits TV en Ligue 1. Néanmoins, Waldemar Kita sait comment se renforcer efficacement cet hiver selon Ouest-France. Le président nantais convoite des joueurs libres sur le marché ainsi que des bons éléments en prêt.

Des cibles que Waldemar Kita entend séduire par le portefeuille. Le boss du FC Nantes va faire « de gros efforts financiers au niveau des salaires » pour faire basculer certains dossiers. Une stratégie indispensable pour attirer des pépites en prêt notamment. Ces dépenses seront assurées personnellement par l'homme d'affaires franco-polonais. Ce dernier préfèrera toujours cela à une relégation en Ligue 2. Une division quittée en 2013 après un passage douloureux de 4 ans.