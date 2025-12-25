Real Madrid : Mbappé traité de balance

Plutôt décevant en première partie de saison, Vinicius Junior ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. L’ailier du Real Madrid se distingue surtout pour ses polémiques. De quoi agacer son coéquipier Kylian Mbappé qui n’a pas hésité à dénoncer le Brésilien lors d’une discussion avec le président Florentino Pérez.

Un scandale de plus pour Vinicius Junior. Samedi dernier, malgré la victoire contre le FC Séville (2-0) en Liga, l’ailier du Real Madrid s’est encore distingué pour de mauvaises raisons. Sa performance du soir n’a pas marqué les esprits. Déçue, une partie du public de Santiago Bernabéu a accompagné sa sortie de sifflets en fin de rencontre. Le Brésilien n’a évidemment pas apprécié ce traitement et l’a fait savoir sur Instagram.

Pour commencer, le numéro 7 de la Maison Blanche a changé sa photo de profil. Celle où il apparaissait sous le maillot du Real Madrid a été remplacée par une image avec la tenue de sa sélection. Puis Vinicius Junior a publié une photo du match avec des points de suspension en commentaire. On comprenait facilement le mécontentement de l’international auriverde. Ce n’est pas la première fois que l’ailier de 25 ans pollue l’actualité du Real Madrid à cause de son ego. Et ça commence sérieusement à agacer Kylian Mbappé.

D’après le journaliste Pipi Estrada, l’attaquant tricolore s’est plaint du comportement de son coéquipier auprès du patron. « Dans une conversion entre le président Florentino Pérez et Kylian Mbappé, le sujet Vinicius Junior est apparu, a raconté le spécialiste sur Radio Marca. Le président a demandé ce qu'il pensait de Vinicius. Et Mbappé lui a dit : "président, le problème de Vinicius, c'est qu'il s'inquiète plus pour ce qui se passe en tribune que sur le terrain. Et quand tu es plus inquiet de ce qui se passe en tribune, tu te disperses sur le terrain." » Voilà comment l’ancien Parisien se retrouve à porter seul le Real Madrid cette saison.