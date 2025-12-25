L’ASSE et l’OM en larmes, cette pépite fonce à Strasbourg

Le jeune et prometteur Gessime Yassine fait rêver beaucoup de monde. Première sur le coup, l'ASSE voit un club de Ligue 1 lui passer devant. Ce n'est pas l'OM.

A l’heure où les clubs font attention à chaque dépense, le marché de la Ligue 2 est très prisé. Si en plus, le joueur concerné brille aussi à l’international avec le récent succès à la Coupe du monde U20, alors c’est l’affolement au mercato . La Voix du Nord l’avait révélé, de nombreux clubs français sont sur le coup pour recruter l’ailier de Dunkerque Gessime Yassine. Ce dernier s’est illustré avec le Maroc à la Coupe du monde U20, remportée en éliminant notamment la France.

L'OM joue la carte régionale

La formation de Ligue 2 aura bien du mal à le conserver. Ces dernières semaines, l’ASSE avait tenté de prendre tout le monde de court en récupérant l’ailier rapidement. Mais désormais, c’est vers la Ligue 1 que Yassine se dirige. Selon Africa Foot, le Marocain possède plusieurs options, avec l’OM et Lille qui ont été les plus pressants. Marseille avait bon espoir de convaincre le natif de Salon-de-Provence de revenir sur ses terres, lui qui a notamment débuté à Marignane. Plusieurs clubs allemands sont aussi venus aux renseignements.

Mais But annonce que cela va très vite dans ce dossier, et que le choix du joueur se porte désormais sur le RC Strasbourg. La formation alsacienne propose un axe de développement et du temps de jeu à ses nombreux jeunes, ce qui a compté dans sa réflexion.

La question financière sera aussi cruciale, car Dunkerque va se montrer gourmand pour un joueur aussi désiré. La formation nordiste voulait 6 ME pour le laisser filer. Cela risque d’approcher les 8 ME à ce rythme. Strasbourg a les moyens de miser gros s’il croit au potentiel de Yassine, qui ne devrait pas rester longtemps à Dunkerque à ce rythme.