L’ASSE et l’OM en larmes, cette pépite fonce à Strasbourg

Mercato25 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
0
Le jeune et prometteur Gessime Yassine fait rêver beaucoup de monde. Première sur le coup, l'ASSE voit un club de Ligue 1 lui passer devant. Ce n'est pas l'OM.
A l’heure où les clubs font attention à chaque dépense, le marché de la Ligue 2 est très prisé. Si en plus, le joueur concerné brille aussi à l’international avec le récent succès à la Coupe du monde U20, alors c’est l’affolement au mercato. La Voix du Nord l’avait révélé, de nombreux clubs français sont sur le coup pour recruter l’ailier de Dunkerque Gessime Yassine. Ce dernier s’est illustré avec le Maroc à la Coupe du monde U20, remportée en éliminant notamment la France.

L'OM joue la carte régionale

La formation de Ligue 2 aura bien du mal à le conserver. Ces dernières semaines, l’ASSE avait tenté de prendre tout le monde de court en récupérant l’ailier rapidement. Mais désormais, c’est vers la Ligue 1 que Yassine se dirige. Selon Africa Foot, le Marocain possède plusieurs options, avec l’OM et Lille qui ont été les plus pressants. Marseille avait bon espoir de convaincre le natif de Salon-de-Provence de revenir sur ses terres, lui qui a notamment débuté à Marignane. Plusieurs clubs allemands sont aussi venus aux renseignements.
Mais But annonce que cela va très vite dans ce dossier, et que le choix du joueur se porte désormais sur le RC Strasbourg. La formation alsacienne propose un axe de développement et du temps de jeu à ses nombreux jeunes, ce qui a compté dans sa réflexion.
La question financière sera aussi cruciale, car Dunkerque va se montrer gourmand pour un joueur aussi désiré. La formation nordiste voulait 6 ME pour le laisser filer. Cela risque d’approcher les 8 ME à ce rythme. Strasbourg a les moyens de miser gros s’il croit au potentiel de Yassine, qui ne devrait pas rester longtemps à Dunkerque à ce rythme.
G. Yassine

G. Yassine

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs12
Buts1
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

