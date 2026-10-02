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Pinault lâche 40 ME pour mettre Rennes en Ligue des Champions

Rennes
parGuillaume Conte
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Le Stade Rennais profite de cette trêve internationale pour inaugurer son nouveau bijou, fruit d'un nouvel investissement de leur propriétaire pour ramener le club breton au plus haut niveau.
C’est ce vendredi midi que le Stade Rennais a inauguré la modernisation de son centre d’entrainement. Toute la famille Pinault, propriétaire du club, est au rendez-vous de ce moment qui tient à coeur des responsables du club breton. La fameuse Piverdière va ainsi prendre un coup de jeune spectaculaire, pour permettre de conserver le Stade Rennais parmi les meilleurs centres de formation de France.
En présence de 400 invités et notamment le président de la FFF Philippe Diallo, le nouveau centre de formation rénové sur le plan sportif et administratif, mais aussi agrandi pour s’étendre désormais sur 15 hectares, est l’aboutissement d’une idée lancée dès 2017. Une rénovation en plusieurs temps, et qui aura coûté 40 millions d’euros directement de la poche de la famille Pinault, dans ce projet porté notamment par le fils, François-Henri.
Une amélioration qui doit permettre au Stade Rennais de s’approcher encore plus de l’excellence nécessaire pour atteindre les objectifs de plus en plus élevés. « Voilà l’outil structurant digne d’un club de Ligue des champions, considéré comme essentiel dans le processus de développement sportif que le club espère mener, du centre de formation à l’équipe première », explique ainsi Ouest-France à propos de ce nouveau centre de formation qui a déjà été mis en avant ces derniers jours.
En effet, l’équipe de France convoquée par Zinedine Zidane regorge de joueurs passés par le centre de formation du Stade Rennais, de Lucas Da Cunha à Adrien Truffert, en passant par Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et Jérémy Jacquet par exemple. Une réussite sportive qui rapporte aussi de l’argent frais dans les caisses du club chaque été, et permet de vivre mieux cette période difficile sur le plan financier pour les clubs français. Même quand on a un milliardaire aux commandes.

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