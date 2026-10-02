France-Italie : La compo de Zidane, l'ère Deschamps est bien finie

Le nouvel élan de l'équipe de France sera symbolisé par la composition d'équipe de Zinedine Zidane ce vendredi soir contre l'Italie, avec de gros changements au milieu.

Même si l’Italie ne fait plus peur à grand monde dans le football actuel, l’affiche du Stade de France reste un match de gala pour plusieurs raisons. Ce sera le premier match des Bleus à domicile de l’ère Zinedine Zidane, et l’engouement est assez énorme. L’idée de connaitre une troisième victoire avec un jeu séduisant comme ce fut le cas en Belgique donne aussi de l’élan à cette équipe. Et enfin, la rivalité avec l’Italie n’est jamais à négliger, la Nazionale ayant une histoire riche avec l’équipe de France, notamment sous Zidane en 1998, 2000 et 2006.

Tchouaméni, Rabiot, Camavinga et Kanté, le grand ménage

Avec cette période de matchs internationaux resserrés en trois semaines, Zidane va continuer d’essayer de trouver la bonne formation tout en utilisant tous les joueurs à sa disposition. Selon les informations de L’Equipe, sa composition d’équipe risque de surprendre au milieu de terrain, où un trio qui n’a jamais été aligné précédemment va débuter la rencontre.

Ce sera le nouveau chouchou Lucas Da Cunha en sentinelle d’un milieu à trois où on retrouvera Manu Koné et Rayan Cherki. Pas beaucoup de joueurs d’expérience au coeur du jeu, dans cette réelle volonté de rajeunir et de donner une nouvelle dynamique dans ce secteur.

Les suiveurs de l’équipe de France risquent donc d’être surpris, car voir un match des Bleus débuter sans un Tchouaméni, un Rabiot ou un Camavinga, voire un Kanté, était quasiment impossible sous Didier Deschamps . Mais entre le temps qui fait son oeuvre, et la volonté de changement de Zidane, la révolution se poursuit.

La compo probable des Bleus contre l’Italie : Maignan - Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert - Da Cunha, Koné, Cherki - Olise, Dembele, Doué