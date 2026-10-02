L’OM va jouer un match en cachette

Avant un très gros enchainement cet automne, l'OM essaye de garder le rythme avec un match amical contre Montpellier samedi. Une rencontre qu'il sera impossible de suivre, au stade ou sur les écrans.

Avec la trêve internationale de trois semaines, plusieurs clubs de Ligue 1 vont profiter de ce deuxième week-end sans compétition pour faire un match amical. Une occupation logique pour garder le rythme même si les effectifs sont parfois amputés de certains joueurs majeurs, et qu’il ne faut surtout pas perdre des éléments sur blessure. L’OM a décidé d’affronter Montpellier, dans un duel entre sudistes. Le match aura lieu ce samedi à Martigues.

Vue la situation du club phocéen, l’accueil risquait d’être mitigé et la venue de nombreux supporters aurait pu solliciter un gros cordon de sécurité et des forces de l’ordre, à l’heure où elles sont déjà prises par des blocus de lycéens et des manifestations ces derniers jours.

Un match à Martigues sans public

En conséquence, selon les informations du Midi Libre, ce match entre l’OM et Montpellier se déroulera à huis clos, ce qui a le don de régler le problème. Il est même réglé définitivement puisque les deux clubs n’ont pas trouvé - ou cherché - de diffuseurs, et ne proposeront pas le match sur leurs réseaux habituels.

Un match qui aura donc lieu ce samedi à 17h00, mais servira surtout à Bruno Genesio pour mettre ses troupes dans le rythme. Quant aux supporters et suiveurs de l’OM, ils devront prendre leur mal en patience et devront se contenter du suivi sans contenu vidéo en live de ce match. La rencontre étant tout de même filmée pour les besoins du club, les buts éventuels devraient être disponibles peu après le coup de sifflet final. Il restera alors une grosse semaine à attendre pour voir l’OM reprendre le chemin des terrains, à Troyes le dimanche 11 octobre.