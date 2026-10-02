Endrick est chaud pour revenir à l’OL

Endrick est chaud pour revenir à l’OL

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parGuillaume Conte
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Endrick s'était vu promettre du temps de jeu par José Mourinho, mais il ne joue pas au Real Madrid. Son départ en janvier est inévitable. L'Italie le veut, mais son aventure à l'OL ne l'a pas laissé indifférent.
Quatre minutes de temps de jeu en Liga cette saison, Endrick commence à trouver le temps long au Real Madrid. Et c’est bien compréhensible. Surtout que cet été, après son prêt convaincant à l’OL et sa Coupe du monde moins emballante, l’attaquant avait une offre de la Roma entre les mains. Mais José Mourinho l’avait retenu, expliquant qu’il comptait sur lui et lui demandant de patienter pour avoir sa chance au Real Madrid.
Endrick ne l’avait pas eu sous Carlo Ancelotti, et il ne l’a toujours pas sous José Mourinho. Résultat, AS enchaîne les révélations sur le mal-être du Brésilien, qui se voit désormais de plus en plus quitter le Real Madrid cet hiver. Un transfert sera compliqué avec aussi peu de temps de jeu, et un nouveau prêt est à l’étude.
La Roma, qui le suivait déjà cet été, et le Milan AC, sont sur les rangs. Mais le joueur aurait, selon la presse espagnole, toujours une affection particulière pour l’OL, où il a marqué huit buts et effectué huit passes décisives en 21 matchs la saison dernière. Lyon avait pu récupérer l’ancien de Palmeiras à des conditions très avantageuses, et l’aventure s’était terminée très cordialement entre les deux parties.
Inquiet devant la saison blanche qui se dessine pour lui, et la perte de sa place en équipe nationale, Endrick va étudier pendant l’automne les possibilités qui s’offrent à lui. Il reste à savoir quelle sera la réaction de l’OL si une opportunité pour le faire revenir devait arriver. Lyon a déjà du monde à droite avec Ernest Nuamah et Kail Boudache, mais manque toujours d’un avant-centre, où Loïs Openda est un peu seul comme 9 expérimenté. Pour le moment, la question ne se pose pas encore, mais Endrick garde en tout cas un souvenir très positif de son aventure lyonnaise, au point de retenter l’expérience au mois de janvier ?

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Autant jen sais rien ,plus j'irais pas jusqu'a la, deja le FN RN est le seul parti a avoir ete fondé par un ancien SS ,et le seul parti a avoir ete condamné pour ca ...

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Ah ouais ahahah🤡💩🏁🏴‍☠️🏴🏳️🚩🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

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