L’OL prend une décision radicale pour Morton

Tyler Morton, parti de Liverpool par la petite porte, fait saliver la moitié de la Premier League. L'OL ne compte pas le vendre cet hiver, à moins d'une offre folle. Les Anglais en sont-ils capables ?

Joueur prépondérant de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton est victime de son succès. Très bien adapté au club et à la ville, le milieu de terrain vit une deuxième saison encore plus sereine, où sa qualité de passe et son apport dans tous les secteurs de jeu en font un joueur essentiel pour Paulo Fonseca. Mais à son jeune âge, et après l’échec de son premier passage à Liverpool qui ne s’est pas traduit par du temps de jeu régulier en équipe première, son profil fait saliver toute la Premier League.

La presse anglaise évoque avec de plus en plus d’insistance un retour au pays de Tyler Morton. Sept clubs sont sur les rangs, et Crystal Palace aurait décidé de passer à l’action pour tester le terrain en vue d’une arrivée cet hiver. L’idée des Eagles est assez simple : profiter de la situation économique délicate de l’OL pour faire une belle offre et récupérer le joueur anglais dès le mois de janvier. Lyon, qui a lâché plus de 15 millions d’euros au final pour l’avoir, avec les bonus inclus, pourra difficilement dire non à une belle vente.

L'OL va résister jusqu'à 30 ME

Mais les dirigeants de Palace ont néanmoins reçu une première réponse qui doit donner le ton pour un éventuel transfert de Morton cet hiver. En effet, l’OL n’est pas vendeur en cours de saison, et il faudrait une offre vraiment folle pour inverser cette tendance. L’idée n’est pas d’affaiblir l’équipe alors que l’objectif est de réaliser une saison pleine pour retrouver la Ligue des Champions. Par la suite, laisser partir Morton vers un championnat qu’il rêve de retrouver aurait du sens, et permettrait toujours une très belle vente l’été prochain. Avec un joueur sous contrat jusqu’en 2030, l’OL s’estime en position de force pour ne pas trop trembler cet hiver, à moins encore une fois d’une proposition dépassant les 30 millions d’euros.